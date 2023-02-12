Bebeklere kalkan olan hemşireler A Haber’e konuştu: Sadece onları korumayı düşündük
"Asrın Felaketi" olarak tanımlanan ve 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7, 6'lık depremlerin güvenlik kameralarına yansıyan çarpıcı ve yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Son görüntünün adreslerinden biri de Gaziantep... İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin yeni doğan ünitesinde görevli hemşireler bebeklere kalkan oldu. O hemşireler A Haber’e konuştu ve sadece bebekleri korumak istediklerini söylediler.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntı şiddeti Gaziantep'teki güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki bebeklerin kuvözlerinin bulunduğu yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, saat 04.17'de başlayan depremle beraber ünitedeki kuvözlerin sallanması, bölgeye gelen 2 hemşirenin ise yaşadığı kısa süreli paniğin ardından kuvözleri tutmaya çalışması yer aldı.
Hemşire Devlet Nizam:
"Tüm Türkiye için geçmiş olsun, herkese baş sağlığı diliyorum. Nöbetteyken izole odasındaydım. Arkadaşım beni çağırmaya geldi. O sırada hemen yeni doğan ünitesine geldik. O sırada sadece 'küvezleri tut' dediğimi hatırlıyorum. Başka bir şey aklıma geliyorum. Bir daha o anları hatırlamak istemiyorum.
O sırada 7 tane bebeğimiz vardı. O sırada tek sevindiğimiz şey bebeklerin oksijen takviyesine ihtiyacının olmamasıydı. Hepsinin taburcu olma zamanı yakındı. Ortalık sakinleştiğinde hastane personelleriyle beraber tahliye işlemini gerçekleştirdik. Bebeklerin ailelerini aradık ve gelip aldılar.
O anda bizim tek istediğimiz bebeklere hiçbir şey olmamasıydı. O saatte bebeklerin beslenme zamanıydı onların uyanmamasını ve o anı yaşamamalarını istedik. Artçılar devam ediyor ama biz sağlıkçıyız en kötü anda bile burada olmak durumundayız. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Bebeklerimizi korumamız lazım."
Hemşire Gazel Çalışkan:
"Milletimize baş sağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Kötü bir gece yaşadık. Bizler o anın şokuyla hala bir şeyleri hatırlamıyoruz. Videolardan görünce böyle yaptığımızı hatırlıyoruz. Bizler sadece o gece bebeklerin sağlığını düşündük.
Küvezlerin devrilmemesi ya da herhangi bir çökmede bebeklere zarar gelmemesini istedik. Bizler bunu dışında hiçbir şey düşünmedik. Bebekler ailelerine teslim edildi. Hepsi taburcu planı yapılmış bebeklerimizdi.
Böyle durumlarda biz hemen ailelere ulaştık. Aileler gelene kadar bebeklere bir şey olmaması stabilize edip ambulanslara tahliye ettik. Onları daha güvenli bir alana tahliye ettik. Kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra bebekler ailelerine teslim edildi.
İşimiz zor, artçı sarsıntılar bizi de korkutuyor ama ilk anın korkusu kadar olmuyor. Bizim burada olmamız gerekiyor bizim görevimiz bu. Kim olsa bizim yaptığımızı yapardı, yapacaktı da zaten."
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