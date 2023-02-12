Bebeklere kalkan olan hemşireler A Haber’e konuştu: Sadece onları korumayı düşündük

O anda bizim tek istediğimiz bebeklere hiçbir şey olmamasıydı. O saatte bebeklerin beslenme zamanıydı onların uyanmamasını ve o anı yaşamamalarını istedik. Artçılar devam ediyor ama biz sağlıkçıyız en kötü anda bile burada olmak durumundayız. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Bebeklerimizi korumamız lazım."