İstanbul’da gece yarısı feci kaza! 2’si ağır 4 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan toplam 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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