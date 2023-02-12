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İstanbul'da gece yarısı feci kaza! 2'si ağır 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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İstanbul’da gece yarısı feci kaza! 2’si ağır 4 yaralı

TEM bağlantı yolu Ataşehir mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Olay Çamlıca Ataşehir TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LOF 982 plakalı servis minibüsü ve 34 DGG 886 plakalı otomobil duraklama halinde duran 41 H 7138 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Ataşehir TEM bağlantı yolunda seyir halindeyken yakıtı biten otomobil yol ortasında durdu. Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil ile servis minibüsü duran otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 41 H 7138 plakalı otomobil seyir halindeyken yakıtı bittiği için aniden durdu. Bu sırada arkadan gelen 34 LOF 982 plakalı servis minibüsü ile 34 DDG 886 plakalı otomobil aniden duran otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan toplam 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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