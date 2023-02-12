En acı helalleşme! Enkazdan çıkarılan Fatma Hanım herkesi ağlattı

Fatma Cingöz, "Bana ,'çatıyı bırakırsam üzerimize düşer, ölürüz, hakkını helal et' dedi.15 saat enkaz altında birbirimizle helalleşip, yardım bekledik. Depremden hemen sonra diğer çocuklarım ve akrabalarım bizi kurtarmaya geldi. Onların seslerini duyuyorduk ama onlar bizi duymuyordu. Eşimin elini hiç bırakmıyordum. Çocuklarım ve akrabalarım bize ulaştılar ve 15 saat sonra bizi enkazdan çıkardılar. Kızım Şerife enkazda hayatını kaybetti, eşim, ben ve oğlum Ali yaralı kurtulduk. Benim ayağım kırıldı, eşimin omzu çatladı, Ali yara almadan kurtuldu." ifadelerini kullandı.