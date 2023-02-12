En acı helalleşme! Enkazdan çıkarılan Fatma Hanım herkesi ağlattı
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 15 saat enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan 59 yaşındaki Fatma Cingöz yaşadıkları kabusu anlattı. Kocasıyla sürekli helalleştiğini belirten Cingöz, herkesi ağlattı...
Depremde Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı binanın 7. katında oturan Cingöz ailesi depremde binanın yıkılması sonucu eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 15 saat enkaz altında kaldı. Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve bacağı kırılan Fatma Cingöz, dünürü Şengül Turan tarafından alınarak Trabzon'a getirildi.
Sabah'ın haberine göre, Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Cingöz, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı:
"Eşim İsmail, çocuklarım Ali ve Şerife ile evde uyuyorduk. Depremin sesini duyduğumda eşimi uyandırdım. Çok kısa sürede arka taraftaki binanın çöktüğünü duydum. Binanın en üst katında olduğumuz için bina çöktüğünde çatı üzerimize çöktü. Eşimle ben yan yanaydık. Kızım Şerife ve büyük oğlum Ali ayrı odalarda uyuyorlardı. Eşim üzerine çöken duvarı omuzuyla tutmaya çalışıyordu." dedi.
Fatma Cingöz, "Bana ,'çatıyı bırakırsam üzerimize düşer, ölürüz, hakkını helal et' dedi.15 saat enkaz altında birbirimizle helalleşip, yardım bekledik. Depremden hemen sonra diğer çocuklarım ve akrabalarım bizi kurtarmaya geldi. Onların seslerini duyuyorduk ama onlar bizi duymuyordu. Eşimin elini hiç bırakmıyordum. Çocuklarım ve akrabalarım bize ulaştılar ve 15 saat sonra bizi enkazdan çıkardılar. Kızım Şerife enkazda hayatını kaybetti, eşim, ben ve oğlum Ali yaralı kurtulduk. Benim ayağım kırıldı, eşimin omzu çatladı, Ali yara almadan kurtuldu." ifadelerini kullandı.
KIZIM ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU
Fatma Cingöz, depremde 19 yaşındaki kızı Şerife'nin hayatını kaybettiğini belirterek, "Şerife üniversiteye hazırlanıyordu. Biz kurtulduk ama güzel kızımın acısı yüreğimde." dedi.
Cingöz, "Allahım tekrar böyle bir şey yaşatmasın İnşallah. Yaşanan bu büyük depremde Devletimiz tüm gücüyle mücadele başlattı. Türkiye' den deprem bölgesine her türlü ihtiyaçlar gönderiliyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Basel maçı oynanacak mı? UEFA açıkladı...
- Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? Hangi tarihte başlayacak? TFF ŞUBAT MAÇ TAKVİMİ son durum ne?
- Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?
- EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?
- Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?
- Anaokulları açılıyor mu 2023? Okul öncesi eğitim kurumları ne zaman açılacak? 13 ŞUBAT kreş ve anaokulları hangi illerde açılacak?
- PAK nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? EGM personel alımı var mı? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?
- Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Deprem yardımı programı hangi kanallardan yayınlanacak? TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ!
- KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...
- Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
- Tokat deprem son dakika 2023! 11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...