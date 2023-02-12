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En acı helalleşme! Enkazdan çıkarılan Fatma Hanım herkesi ağlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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En acı helalleşme! Enkazdan çıkarılan Fatma Hanım herkesi ağlattı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 15 saat enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan 59 yaşındaki Fatma Cingöz yaşadıkları kabusu anlattı. Kocasıyla sürekli helalleştiğini belirten Cingöz, herkesi ağlattı...

Depremde Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı binanın 7. katında oturan Cingöz ailesi depremde binanın yıkılması sonucu eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 15 saat enkaz altında kaldı. Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve bacağı kırılan Fatma Cingöz, dünürü Şengül Turan tarafından alınarak Trabzon'a getirildi.

Sabah'ın haberine göre, Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Cingöz, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı:

"Eşim İsmail, çocuklarım Ali ve Şerife ile evde uyuyorduk. Depremin sesini duyduğumda eşimi uyandırdım. Çok kısa sürede arka taraftaki binanın çöktüğünü duydum. Binanın en üst katında olduğumuz için bina çöktüğünde çatı üzerimize çöktü. Eşimle ben yan yanaydık. Kızım Şerife ve büyük oğlum Ali ayrı odalarda uyuyorlardı. Eşim üzerine çöken duvarı omuzuyla tutmaya çalışıyordu." dedi.

Fatma Cingöz, "Bana ,'çatıyı bırakırsam üzerimize düşer, ölürüz, hakkını helal et' dedi.15 saat enkaz altında birbirimizle helalleşip, yardım bekledik. Depremden hemen sonra diğer çocuklarım ve akrabalarım bizi kurtarmaya geldi. Onların seslerini duyuyorduk ama onlar bizi duymuyordu. Eşimin elini hiç bırakmıyordum. Çocuklarım ve akrabalarım bize ulaştılar ve 15 saat sonra bizi enkazdan çıkardılar. Kızım Şerife enkazda hayatını kaybetti, eşim, ben ve oğlum Ali yaralı kurtulduk. Benim ayağım kırıldı, eşimin omzu çatladı, Ali yara almadan kurtuldu." ifadelerini kullandı.

KIZIM ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU

Fatma Cingöz, depremde 19 yaşındaki kızı Şerife'nin hayatını kaybettiğini belirterek, "Şerife üniversiteye hazırlanıyordu. Biz kurtulduk ama güzel kızımın acısı yüreğimde." dedi.

Cingöz, "Allahım tekrar böyle bir şey yaşatmasın İnşallah. Yaşanan bu büyük depremde Devletimiz tüm gücüyle mücadele başlattı. Türkiye' den deprem bölgesine her türlü ihtiyaçlar gönderiliyor" diye konuştu.

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