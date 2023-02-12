İşte 7,6 şiddetindeki depremin yeni görüntüsü! Bina tuzla buz oluyor

Başkan Erdoğan bölgede şunları söyledi:

Asrın felaketi olarak tarif edilen bu büyük deprem toplamda 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometrelik bir alanda yıkım etkisi yapmıştır. Böylesine geniş bir alanda ve bu kadar çok nüfusu etkileyen bir deprem, dünyada eşine az rastlanır bir felakettir. Dünyanın önde gelen deprem uzmanlarını dahi dehşete düşüren bu felaketin derin izlerini, yıkım yaşayan illerimizde tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür. Bu felaketin yıkım etkisinin Cumhuriyet dönemindeki 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerinden bile katbekat fazla olduğu ortadadır. Deprem anından itibaren devletimizi tüm kurumlarıyla, personeliyle, araç gereciyle harekete geçirdik.