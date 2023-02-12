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İşte 7,6 şiddetindeki depremin yeni görüntüsü! Bina tuzla buz oluyor

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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İşte 7,6 şiddetindeki depremin yeni görüntüsü! Bina tuzla buz oluyor

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin Malatya’da yol açtığı hasara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Binaların tuzla buz olması ve vatandaşın yaşadığı kameraya kayıtlarına yansıdı.

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik ve 7,6'lık depremlerle geniş bir coğrafya salladı ve 10 ilimizde büyük hasar yol açtı. Binlerce bina yıkıldı ve çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin Malatya'da yol açtığı yıkıma dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Binaların tuzla buz olması ve vatandaşın yaşadığı panik kameraya kayıtlarına yansıdı. Görüntüler kaydeden vatandaşın, "Allah'ım yardım et" diye sesleri duyuluyor.

Görüntülerin çekildiği cadde üzerinde dükkanların camları kırılıyor. Deprem anında vatandalar caddenin ortasına doğru koşuyor. Sarsıntının bitmesiyle binalar tuzla buz olurken sokakları toz bulutu kaplıyor. Yol üzerindeki araçlar yerinden oynuyor. Vatandaşlar panik halinde kaçışıyor.

Yıkılan binaların önünde bir araç hızlı şekilde hareket ederek kaçmayı başarıyor. Çevredeki binalarda ise duvarlara bakıldığı zaman ciddi çatlaklar görülüyor. İş yerlerinin camları da patlıyor. Görüntüler depremin yol açtığı felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Deprem bölgelerini tek tek inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün de Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çadır kentleri gezdi ve vatandaşların acılarını paylaşıp onlarla dertleşti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Fırsatçılara ve yağmacılara asla göz açtırmayız. Bunun için gereken adımları atıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan bölgede şunları söyledi:

Asrın felaketi olarak tarif edilen bu büyük deprem toplamda 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometrelik bir alanda yıkım etkisi yapmıştır. Böylesine geniş bir alanda ve bu kadar çok nüfusu etkileyen bir deprem, dünyada eşine az rastlanır bir felakettir. Dünyanın önde gelen deprem uzmanlarını dahi dehşete düşüren bu felaketin derin izlerini, yıkım yaşayan illerimizde tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür. Bu felaketin yıkım etkisinin Cumhuriyet dönemindeki 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerinden bile katbekat fazla olduğu ortadadır. Deprem anından itibaren devletimizi tüm kurumlarıyla, personeliyle, araç gereciyle harekete geçirdik.

Afet çalışmalarıyla görevli kurumlarımızın yanı sıra bakanlıklarımızın tüm birimlerini, polisi, askeri, jandarmasıyla güvenlik güçlerimizin tamamını hemen bölgeye yönlendirdik. Bakanlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, resmi kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ilk günden itibaren canla başla çalışıyor. Bu süreçte afetin büyüklüğünün ve çetin kış şartlarının getirdiği zorluklar sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Ancak hiçbir engelin, bizi vatandaşımızın yardımına koşmaktan alıkoymasına izin vermedik. Elbette kimi alanlarda bazı gecikmeler, aksaklıklar yaşanmıştır ama devletimizin depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak için verdiği samimi mücadeleyi kimse inkar edemez.

"HER TÜRLÜ BADİREYİ ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Deprem bölgelerinde ziyaret ettiği vatandaşların metanetini gördükçe ne kadar büyük bir milletin evladı olduklarını çok daha iyi anladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "İnşallah 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmediğimiz müddetçe Allah'ın izniyle her türlü badireyi atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

İşte 7,6’lık depremin yeni görüntü! İŞTE 7,6'LIK DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜ!
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