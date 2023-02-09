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Deprem bölgesinde 86. saatte 6 mucize: Asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2023 16:55
Depremin 84. saatinde birçok ilden güzel haberler geldi. Kahramanmaraş Elbistan'daki depremde asansörde kalan 6 kişilik Kılıç ailesi sağ kurtarıldı. Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Furkan ve Doğukan kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarıldı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Bekir kurtarıldı. Hatay'da 2 yaşındaki Mert'e, Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki Zeynep ve polis memuru babasına, Adıyaman'da ise bir anne ile kızına ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları.
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