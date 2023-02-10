Depremin 5. gününde peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti | Adıyaman'da 8 aylık bebek ve ailesi çıkarıldı

Son dakika deprem haberi... Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 5. günün de peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren haber nöbetini sürdüren A Haber ekipleri çarpıcı anları canlı yayında aktardı. Peş peşe gelen mucize kurtuluşlarının ardından Türkiye'nin "Yaşam" ordusu kurtarma ekipleri gözyaşlarını tutamadı. 104. saatte mucize haberleri peş peşe geldi. Adıyaman'da 8 aylık bebek ve ailesinin çıkarıldığı anlar böyle kayda alındı. İşte o anlar...