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Haberler Galeri Depremin 5. gününde peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti | Adıyaman'da 8 aylık bebek ve ailesi çıkarıldı

Depremin 5. gününde peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti | Adıyaman'da 8 aylık bebek ve ailesi çıkarıldı

Son dakika deprem haberi... Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 5. günün de peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren haber nöbetini sürdüren A Haber ekipleri çarpıcı anları canlı yayında aktardı. Peş peşe gelen mucize kurtuluşlarının ardından Türkiye'nin "Yaşam" ordusu kurtarma ekipleri gözyaşlarını tutamadı. 104. saatte mucize haberleri peş peşe geldi. Adıyaman'da 8 aylık bebek ve ailesinin çıkarıldığı anlar böyle kayda alındı. İşte o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:18
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Depremin 5. gününde peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti | Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi çıkarıldı

Türkiye tarihin en büyük kara depremini yaşadı. Asrın felaketinin ardından tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremin 5. gününde peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti | Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi çıkarıldı

2 büyük depremin ardından enkazlardan sevindiren haberler geliyor. A Haber ekipleri o çarpıcı anları canlı yayında ekranlara taşıdı.

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Depremin 5. gününde peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti | Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 33 yaşındaki Mahmut Sami Şahin'in enkaz altından sağ çıkarıldı.

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Depremin 5. gününde peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti | Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi çıkarıldı

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Depremin 5. gününde peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti | Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi çıkarıldı

AYNI ENKAZDAN 6 MUCİZE BİRDEN

Hatay'da 102. Saatte 6 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.