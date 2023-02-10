Motorlu taşıt e-sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB ’Elektronik Sınav’ tarih açıklaması!

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni sınav tarihi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. MEB'den yapılan 'e-sınav' açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) 'Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları' Türkiye genelinde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi."