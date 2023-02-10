Motorlu taşıt e-sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB 'Elektronik Sınav' tarih açıklaması!
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi, hepimizi derinden etkiledi. Birçok sınavın iptal edilmesi nedeniyle Motorlu taşıt e-sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'e-Sınav tarihleri' hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, ehliyet sınavları ertelendi mi, ne zaman? İşte, motorlu taşıt elektronik sınavlar hakkında merak edilenler...
"Ehliyet sınavları ne zaman?" sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülke genelinde millî yas ilan edildi. Yaşanan deprem faciasının ardından şubat ayında yapılması planlanan sınavlar iptal oldu. Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı. Peki, "motorlu taşt e-sınalar ne zaman yapılacak?" İşte,konuya dair merak edilen detaylar...
EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yeni sınav tarihi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. MEB'den yapılan 'e-sınav' açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) 'Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları' Türkiye genelinde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi."
ELEKTRONİK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav tarihi merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yaşanan depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat'a kadar yapılması planlanan elektronik sınavlar ertelendi.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:
- T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)
- Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,
- Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,
Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,
- Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,
- Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi
- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biYometrik fotoğraf.
Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:
Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.
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