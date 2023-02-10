İşte 7,6’lık depremin yeni görüntüsü! Enkazda arama yapılıyordu...
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin ardından Malatya Yeşilyurt’ta arama çalışmaları devam ederken Elbistan merkezli olan 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar…
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle Türkiye sarsıldı. Pazarcık'ta gece 04.17'de yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin ardından Elbistan merkezli 7,6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
A Haber'in özel olarak ekrana taşıdığı görüntülerde ekipler bir anda sarsılmaya başlıyor. Sonrasında enkazdan inmeye çalışıyorlar. Bu sırada enkazdan çıkarılan bir yaralının da tedavi anları görüntüleniyor.
2. büyük depremden sonra kayıtlara geçen o anlarda ekipler enkazdan inmeye çalışırken her yerin toz içinde kaldığı ve adeta bir can pazarı yaşandığı kayıtlara geçiyor.
Öte yandan deprem bölgelerinde incelemelerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Depremlerle çok büyük kayıplarımız oldu. Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim. Adıyamanlı kardeşlerime baş sağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine diğer illere tahliye edilmiştir." dedi.
Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;.
"BU SUİSTİMALİ YAPANLARA GEREKLİ MÜEYYİDELER UYGULANACAKTIR"
"Bölgede kışın yaşanması bir diğer engel olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle beraber devletimizin tüm imkanlarımnı deprem bölgesine AFAD'ın koordinesinde yönlendirdik. Afet bölgesi ve olağanüstü hal ilanı kararı aldık. Bununla bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar. Marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar.
Bazıları da suistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimali yapanlara gerekli müeyyideler uygulanacaktır.
DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ
Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız."
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