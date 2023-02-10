10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İşte 7,6’lık depremin yeni görüntüsü! Enkazda arama yapılıyordu...

İşte 7,6’lık depremin yeni görüntüsü! Enkazda arama yapılıyordu...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
ABONE OL
İşte 7,6’lık depremin yeni görüntüsü! Enkazda arama yapılıyordu...

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin ardından Malatya Yeşilyurt’ta arama çalışmaları devam ederken Elbistan merkezli olan 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar…

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle Türkiye sarsıldı. Pazarcık'ta gece 04.17'de yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin ardından Elbistan merkezli 7,6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

İlk depremden sonra arama kurtarma çalışmaları hemen başladı. Malatya Yeşilyurt'ta enkaz üzerinde bir ses bir nefes arayan ekipler ilk depremden 9 saat sonra meydana gelen 7,6 şiddetindeki depreme enkaz üzerinde yakalandı.

A Haber'in özel olarak ekrana taşıdığı görüntülerde ekipler bir anda sarsılmaya başlıyor. Sonrasında enkazdan inmeye çalışıyorlar. Bu sırada enkazdan çıkarılan bir yaralının da tedavi anları görüntüleniyor.

2. büyük depremden sonra kayıtlara geçen o anlarda ekipler enkazdan inmeye çalışırken her yerin toz içinde kaldığı ve adeta bir can pazarı yaşandığı kayıtlara geçiyor.

Öte yandan deprem bölgelerinde incelemelerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Depremlerle çok büyük kayıplarımız oldu. Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim. Adıyamanlı kardeşlerime baş sağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine diğer illere tahliye edilmiştir." dedi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;.

"BU SUİSTİMALİ YAPANLARA GEREKLİ MÜEYYİDELER UYGULANACAKTIR"

"Bölgede kışın yaşanması bir diğer engel olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle beraber devletimizin tüm imkanlarımnı deprem bölgesine AFAD'ın koordinesinde yönlendirdik. Afet bölgesi ve olağanüstü hal ilanı kararı aldık. Bununla bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar. Marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar.

Bazıları da suistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimali yapanlara gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ

Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız."

Depremin yeni görüntüsü DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜSÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupalı liderler Türkiye için harekete geçti AVRUPALI LİDERLER TÜRKİYE İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Cuma namazında deprem hutbesi! CUMA NAMAZINDA DEPREM HUTBESİ!
Deprem onlarca ülkenin nüfusundan fazlasını vurdu DEPREM ONLARCA ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLASINI VURDU
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA