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99. saatte gelen mucize!

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Giriş: 10.02.2023 07:59
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ederken mucize haberleri de geliyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta 99. saatte bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
99. saatte gelen mucize!
99. saatte gelen mucize!
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91 saatte mucize: Sağ çıkarıldı
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