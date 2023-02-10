99. saatte gelen mucize!

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ederken mucize haberleri de geliyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta 99. saatte bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı.