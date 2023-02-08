Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 ilin hava durumu raporunu açıkladı | Eksi 5 derece...

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 5, en yüksek sıcaklığın 1 derece olması öngörülüyor.

9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor. 10 Şubat Cumartesi ise parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük sıcaklık sıfırın altında -4 derece en yüksek sıcaklık ise 4 derece olması bekleniyor.