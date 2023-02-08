Kahramanmaraş'ta 50 saat sonra enkazdan Allah'ın selamıyla çıktı
Türkiye 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Aralarında Gaziantep, Adana, Hatay başta olmak üzere 10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışması 55 saattir aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin tüm illerinden deprem bölgesine sevkedilen arama kurtarma ekipleri, zamanla yarışıp enkaz altından bir canı daha sağ kurtarabilmek için canlarını dişlerine takıp çalışıyor.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına devam eden Bursa Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, dün gece sabaha karşı adeta bir inanılmazı gerçekleştirdi.
7,7'lik depremde 12 Eylül Caddesi üzerinde yıkılan 5 katlı bir binadan insan sesi geldiğini tespit eden Bursa'dan giden Yıldırım Belediyesi ekipleri, enkaz üzerinde kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen askeri kurtarma ekipleri ile birlikte hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.
Beton blokları kırarak enkaz altına giren kurtarma ekibinden Ceyhun isimli bir kurtarma eri, karısıyla birlikte enkaz altında kalan 62 yaşındaki Selman isimli yaşlı adamın yanına kadar ulaştı. Kurtarma ekibi ile aralarında bir duvar kalan yaşlı adamın yaşadığı diyalog kameraya da yansıdı. Selman amcaya Bursa'dan kendisini kurtarmak için geldiğini anlatan Ceyhun isimli kurtarma eri, yaşlı adamın hipotermiye girmemesi için, "Selman amca salma kendini, birlikte kestane şekeri yiyeceğiz" diyerek hayatta tutmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saatlik süren kurtarma çalışması sonunda Selman amcaya sağ ulaşan ekipler, 62 yaşındaki yaşlı adamı ışığa kavuşturdu. 50 saat sonra enkazdan dışarıya Allah'ın selamını vererek çıkan Selman amca, herkesi duygulandırdı.
Ekipler, yaşlı adamın eşine ise cansız halde ulaşabildi. Yaşlı adam, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
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