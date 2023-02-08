Kahramanmaraş’ta 50 saat sonra enkazdan Allah’ın selamıyla çıktı

Beton blokları kırarak enkaz altına giren kurtarma ekibinden Ceyhun isimli bir kurtarma eri, karısıyla birlikte enkaz altında kalan 62 yaşındaki Selman isimli yaşlı adamın yanına kadar ulaştı. Kurtarma ekibi ile aralarında bir duvar kalan yaşlı adamın yaşadığı diyalog kameraya da yansıdı. Selman amcaya Bursa'dan kendisini kurtarmak için geldiğini anlatan Ceyhun isimli kurtarma eri, yaşlı adamın hipotermiye girmemesi için, "Selman amca salma kendini, birlikte kestane şekeri yiyeceğiz" diyerek hayatta tutmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saatlik süren kurtarma çalışması sonunda Selman amcaya sağ ulaşan ekipler, 62 yaşındaki yaşlı adamı ışığa kavuşturdu. 50 saat sonra enkazdan dışarıya Allah'ın selamını vererek çıkan Selman amca, herkesi duygulandırdı.