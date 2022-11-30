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Elazığ’da yürekleri ısıtan görüntüler! Sokakta donmak üzereyken bulduğu köpek yavrularını biberonla besliyor

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Elazığ’da yürekleri ısıtan görüntüler! Sokakta donmak üzereyken bulduğu köpek yavrularını biberonla besliyor

Elazığ'da yaşayan bir kişi, sokakta donmak üzereyken bulduğu 7 köpek yavrusunu evinde mama ve biberonla süt vererek besliyor. Köpek yavrularını ölmekten kurtaran Murat Gündüz, “Tüm insanlara sesleniyorum, hayvanları lütfen sevelim, koruyalım. Onları ölüme terk etmeyelim çünkü bunlar Allah'ın bize bahşetmiş olduğu güzellikler." dedi.

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Tekin Sokak'ta yaşayan 52 yaşındaki Murat Gündüz, gece motosikletiyle evine gittiği esnada duyduğu iniltileri takip edince yol kenarında 7 köpek yavrusu olduğunu fark etti. Açlıktan bitkin düşmüş ve soğuktan donmak üzere olan yavruların o halde kalmalarına gönlü el vermeyen Gündüz, motosikletinin kasasına koyduğu köpekleri evine götürdü.

Gündüz, köpekleri bir kasanın içinde sobanın kenarına koyarak ısınmalarını sağladı. Köpeklere biberonla süt ve mama veren Gündüz, yavruları ölümden kurtardı. Köpeklere evinde gözü gibi bakan Gündüz, yavruların durumuna çok üzüldüğünü belirtti.

Hayvanları soğuktan ve açlıktan ölmemeleri için evine götürdüğünü ifade eden Gündüz, "Bu yavruları bir hafta önce sokağa terk edilmiş olarak buldum. Dışarıda hava çok soğuktu ve hayvanlar perişan durumdaydı. Kendilerini kurtaracak halde değillerdi. Aldım, getirdim. Günde 4 kez süt ve mama vererek besliyorum ki ölmesinler." dedi.

Gündüz, evinde minnoş adında bir kedisinin de olduğunu, onun da köpek yavrularını çok sevdiğini ve kedisinin köpeklerle zaman zaman oynamasını mutlulukla izlediğini dile getirdi.

Günlük 4 litre süt tükettikleri için yavrulara süt yetiştirmekte zorlandığını aktaran Gündüz, "Tüm insanlara sesleniyorum, hayvanları lütfen sevelim, koruyalım. Bunlar bizim dostlarımız, sahipsiz kalmasınlar. Onları ölüme terk etmeyelim çünkü bunlar Allah'ın bize bahşetmiş olduğu güzellikler." diye konuştu.

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