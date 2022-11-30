Elazığ’da yürekleri ısıtan görüntüler! Sokakta donmak üzereyken bulduğu köpek yavrularını biberonla besliyor

Hayvanları soğuktan ve açlıktan ölmemeleri için evine götürdüğünü ifade eden Gündüz, "Bu yavruları bir hafta önce sokağa terk edilmiş olarak buldum. Dışarıda hava çok soğuktu ve hayvanlar perişan durumdaydı. Kendilerini kurtaracak halde değillerdi. Aldım, getirdim. Günde 4 kez süt ve mama vererek besliyorum ki ölmesinler." dedi.