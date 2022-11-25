Son dakika: Konya'da kan donduran görüntüler! Zavallı köpeğe elindeki kürekle defalarca vurdu | Şube müdürü açığa alındı 2 kişi tutuklandı
Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğe defalarca elindeki kürekle vuran kişinin görüntüsü büyük tepki çekti. Olayla ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, görüntülere soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Y.K. açığa alınırken, olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananlara ilişkin, "Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz. Evlatlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesi iddiasına ilişkin yasal süreç başlatıldığı bildirildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Konya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama ise şunlar kaydedildi:
"24 Kasım'da Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ŞUBE MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Y.K. açığa alınırken, olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA: "HAYVANLARA YAPILAN ZULÜMLERE ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayvanlara eziyet hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız. Konya'da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz...
Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, hem sokak hayvanlarına sahip çıkacak hem de insanımızın bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlayacak tavrımızı daha etkili şekilde uygulayacağız. Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır.
Konya'daki kahredici görüntülerin ardından Valiliğimiz ve Belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır."
"SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE SONUNA KADAR HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.
"ORTAYA ÇIKAN DURUMDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin Türkiye'nin en modern hayvan barınağı olduğunu söyleyen Başkan Altay şöyle devam etti:
"Bunu iddia ile söylüyorum. Biz bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Hem hayvan barınağımızın fiziki yapısı hem de hayvanlarla ilgili yürüttüğümüz projeler tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hayvan barınağımızda; ameliyathanelerin, röntgen cihazlarının, laboratuvarların, hatta küvözlerin bulunduğu bir ameliyat sistemine sahibiz. Ayrıca uzun süre misafir ettiğimiz hayvanların sağlığını korumak için yerden ısıtmalı barınaklarımız var. Biz sahiplendirmeyi de çok önemsiyoruz. Bugüne kadar 6 binin üzerinde hayvanı sahiplendirdik. Türkiye'de sadece sahiplendirdiği hayvanlar için aylık bedel ödeyen şehir Konya'dır. Biz bir taraftan barınaktaki hayvanların şartlarını düzenlerken bir taraftan da sahiplendirme ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca tüm Türkiye'de ses getiren özellikle trafik kazalarında zarar gören hayvanların bir an önce ve uygun şartlarda barınağımıza ya da Veterinerlik Fakültesine ulaştırılması ile ilgili tam donanımlı 4 tane ambulansımızla da bu hizmetleri yürütüyoruz. Biz bunları yaparken birinin zorlamasıyla, birinin dayatmasıyla yapmadık. Biz bunu insanlık görevi olarak görüyoruz. Konya bu konuda hassas olması gereken en önemli şehir. Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz. 'Yaratılan her şeyi Yaratan'dan ötürü seviyoruz. Yaşanan bu menfur olay bizi de çok üzdü ama bu olay bu konudaki azmimizi ve kararlılığımızı asla ortadan kaldırmaz. Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz. Özellikle sokak hayvanları için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
"BU YAPILANLAR KONYA'YA MAL EDİLEMEZ"
Yaşanan olayın Konya'ya mal edilemeyeceğini belirten Başkan Altay, "Tabii gönül isterdi ki Konya'nın ismi böyle anılmasın. Biz Konya'nın her manada öncü olması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Biz aynı azim ve kararlılıkla hem insanımıza hem tüm canlılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca tekrar üzerine vurgulayarak ifade etmek istiyorum; bu münferit bir olaydır. Bu yapılanlar Konya'ya mal edilemez. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra eksiklerimizi hızla gidererek inşallah bu konuda Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı:
"VAHŞİCE BİR OLAY"
"Faillerle ilgili şu an itibariyle savcılık süreci devam ediyor. Bir an önce işlemlerin tamamlanmasını ve gerekli cezayı görmelerini arzu ediyoruz. Bunu bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; bir insan olarak, bir Konyalı olarak söylüyorum. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Vahşice bir olay. Bütün bu yapılanların gölgelenmesine de izin vermemek lazım. Sokakta çocuklarımızın güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri ve onların hayatlarını korumamız için belediyelerin bütçe harcaması gerekiyor, belediyelerin bazı zorlukları yenmesi gerekiyor. Biz bu konuda da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sonra barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz."
SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ
Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ayşegül Başkoçak Çifci, merkezde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Çifci, gazetecilere, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından barınağa geldiklerini söyledi.
Olayın ardından, baro olarak suç duyurusunda bulunduklarına değinen Çifci, "Olaya ilişkin gerekli yargılamalar, yargı mercilerince yapılacaktır. Konya Barosu olarak, olayın hukuki takipçiliğini üstlenmiş bulunmaktayız." dedi.
Çifci, belediye yetkilileriyle konu hakkında görüşme yaptıklarını, kendilerine, adli ve idari soruşturmaların derinleştirileceğini, tespit edilen diğer ilgililer hakkında da soruşturma açılacağını, görevden uzaklaştırmaların yapılacağının bilgisini verdiklerini aktardı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerin, hukuki sürecin başlatılabilmesi için yeterli olduğunu vurgulayan Çifci, "Aldığımız bilgilere göre iki gözaltı, idari makamlardan da iki açığa alınma var. Olayın hukuki sürecini takip ederken, başka bir delil olup olmadığını tespit edebilmek için öğle saatlerinde barınağa giriş yaptık. Ancak yeni bir delil elde edemedik." ifadesini kullandı.
Öte yandan, barınağın olduğu bölgede bekleyen hayvanseverler çevredeki sahipsiz köpekleri besledi.
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