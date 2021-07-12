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Dehşete düşüren görüntü! Evin balkonunda köpeğe eziyet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Dehşete düşüren görüntü! Evin balkonunda köpeğe eziyet

Adana'da evinin balkonundaki köpeğe eziyet eden kadın dehşete düşürdü. Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardına ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği iddia edildi.

Adana'da bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde çekildiği videoda bir kadının balkondaki köpeğe vurması ve tekme atması görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.

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