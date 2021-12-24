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Mersin’de köpeği aracının arkasına bağlayarak eziyet etti! İşte cezası

İHA
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Giriş: 24.12.2021 12:04
Mersin Tarsus’ta cani bir şahıs aracının arkasına köpeği bağlayarak metrelerce sürükledi. O anlara dair görüntüler sosyal medyaya yansırken cani şahsa bin 500 TL idari para cezası verildi ve hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde aracın arkasına bir köpeğin bağlanıp götürüldüğü ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda araç sürücüsünün İ.J. adlı kişi olduğu belirlendi.

KÖPEK CANİNİN ELİNDEN ALINDI

Yeri tespit edilen ve şahıstan alınan köpek, Tarsus Belediyesi veterineri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

500 TL CEZA VE ADLİ SORUŞTURMA

Köpeğe eziyet ettiği görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çeken İ.J.'ye bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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