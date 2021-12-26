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Büyükada'da hayvanlara yapılan eziyet dehşete düşürdü! Köpeklerin kulaklarını kesip dövüştürdüler

İHA
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Giriş: 26.12.2021 13:06
İstanbul Büyükada’da kulakları kesilmiş köpeklerin dövüştürüldüğü görüntüler çok fazla tepki topladı. Hayvanların canice dövüştürüldüğü görüntülerle ilgili harekete geçen ekipler, köpekleri ormanda ağaçlara bağlanmış halde buldu. Kan donduran olaya dair bir şahıs hakkında cezai işlem yapıldı.

Büyükada'da 23 Aralık 2021'de sosyal medyada kulakları kesilmiş köpeklerin dövüştürüldüğü video ortaya çıktı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Polisi ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki köpekleri bulmak için harekete geçti.

KÖPEKLER AĞACA BAĞLI HALDE BULUNDU
Yapılan incelemelerde ekipler, videoda yer alan köpekleri ormanlık alanda ağaçlara bağlı halde buldu. Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köpekleri ormandan alarak Büyükada Maden Mahallesi'ndeki bir barınağa teslim etti. Burada hayvanların tedavi ve aşıları yapıldı.

KÖPEKLERİN SAĞLIK DURUMU

Ekipler, yaşanan olayın üzerine Büyükada'da bulunan 3 ayrı işletmeye giderek denetim yaptı. Denetimler sonucunda işletmelerde bulunan köpeklerin sağlıklı olduğu belirlendi.

"KÖPEKLERİN KULAKLARINI BEN KESMEDİM"

Ekipler, görüntülerde kulakları kesilen köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen Ramazan A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Yakalanan ve daha önce benzer suçlardan hakkında işlem yapılan Ramazan A.'nın ifadesi alındı. Emniyetten edinilen bilgiye göre, Ramazan A. köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu söylerken, diğer köpeğe ise bir haftadır baktığını belirtti. Ayrıca Ramazan A.'nın iki köpeğin kulaklarını da kendisinin kesmediğini söylediği öğrenildi. Ramazan A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'köpeklerin kulaklarını kesme' suçundan 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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