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Bursa’da köpeğe akılalmaz işkence! Zorla alkol içirdikleri yetmedi o anları sosyal medyada paylaştılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Bursa’da köpeğe akılalmaz işkence! Zorla alkol içirdikleri yetmedi o anları sosyal medyada paylaştılar

Bursa'da köpeklerine alkol içiren 3 maganda o anları kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaşmasının üzerine tepkiler peş peşe geldi. Görüntülerin yayılması üzerine emniyet güçleri harekete geçerek 3 arkadaşı gözaltına aldı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi.

Evlerinin bahçesinde canice hayvana eziyet eden 3 arkadaş; sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye kalkıştı.

3 maganda önce köpeğin ağzını zorla açtı ardından da şişedeki alkolü döktü.

UZUN SÜRE İŞKENCE EDİP KAYDA ALDILAR

Defalarca tekrarlayan işkence anlarını telefon ile kaydettiler. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti.

VİDEODA "KÖPEĞE İŞKENCE VAH VAH" DİYEREK ALAY ETTİLER POLİS SORUNCA…

Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinde 'Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız' dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

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