Bursa’da köpeğe akılalmaz işkence! Zorla alkol içirdikleri yetmedi o anları sosyal medyada paylaştılar
YAŞAM İHA
Bursa'da köpeklerine alkol içiren 3 maganda o anları kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaşmasının üzerine tepkiler peş peşe geldi. Görüntülerin yayılması üzerine emniyet güçleri harekete geçerek 3 arkadaşı gözaltına aldı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi.
Evlerinin bahçesinde canice hayvana eziyet eden 3 arkadaş; sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye kalkıştı.
3 maganda önce köpeğin ağzını zorla açtı ardından da şişedeki alkolü döktü.
UZUN SÜRE İŞKENCE EDİP KAYDA ALDILAR
Defalarca tekrarlayan işkence anlarını telefon ile kaydettiler. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti.
VİDEODA "KÖPEĞE İŞKENCE VAH VAH" DİYEREK ALAY ETTİLER POLİS SORUNCA…
Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinde 'Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız' dedi.
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