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Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Hortumla dövdükten sonra öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Mersin’de 12 yaşındaki kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Hortumla dövdükten sonra öldürdü

Mersin'de kız öğrenci 12 yaşındaki E.D., sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü.

Mersin'de yaşanan olay, saat 12.00 sularında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına alındı.

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