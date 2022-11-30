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İstanbul'da 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi onaylandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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İstanbul’da 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi onaylandı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kabul edildi.

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