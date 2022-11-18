Kastamonu’da düğünde gaz kaçağı! Zehirlenenlerin sayısı 85’e yükseldi
Kastamonu'da bir düğün salonunda tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 85'e yükseldi. Zehirlenen 2 bebek ile 75 yaşındaki bir kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
İlk belirlemelere göre 40 kişi Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra ambulans ve kendi imkanlarıyla hastaneye başvuranların sayısı 85'e yükseldi.
Bazı vatandaşlar ise Devrekani Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Zehirlenenlerden 6 aylık ve 1,5 yaşındaki bebekler ile 75 yaşındaki bir kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi.
"TAKI TAKARKEN KUSUYORLARDI, BAYILMIŞLARDI"
Düğün salonundaki 7 yaşındaki Alper Eymen Kılıçoğlu, salonunun çok kalabalık olduğunu söyledi.
Kendisinin kantine gittiğini anlatan Kılıçoğlu, "Kantinde bir çocuk bayılmıştı. Takı takarken kusuyorlardı, bayılmışlardı. Ambulanslar geldi. Benim kuzenimin midesi bulandı." dedi.
Yüksel Kılıçoğlu ise eşi ve çocuğunu hastaneye getirdiğini ifade ederek, "Çok şükür bir şey çıkmadı. Yine de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı gidiyoruz." diye konuştu.
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