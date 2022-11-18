Kastamonu’da düğünde gaz kaçağı! Zehirlenenlerin sayısı 85’e yükseldi

Yüksel Kılıçoğlu ise eşi ve çocuğunu hastaneye getirdiğini ifade ederek, "Çok şükür bir şey çıkmadı. Yine de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı gidiyoruz." diye konuştu.

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