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Bursa'da korkutan yangın! Yerleşim yerinin dibi alev aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Bursa’da korkutan yangın! Yerleşim yerinin dibi alev aldı

Bursa'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Bursa'daki yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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