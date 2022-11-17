İstiklal Caddesi’nde patlama noktasındaki sokak müzisyenleri nasıl kurtulduklarını anlattı

"ARKADAŞLARIMIZIN ENSTRÜMANLARINI BIRAKIP KAÇTIKLARINI GÖRDÜK"

Yanına gelerek şarkı söyleyen vatandaşa gitarıyla eşlik ettiği sırada yapılan çekim sırasında patlayan bomba sesinin yansıdığı video ile gündem olan sokak müzisyeni Muhammet Daşdemir ise, "Biz, sürekli İstiklal Caddesi'nin girişinde müzik yapıyoruz. Yarım saat kadar müzik yaptıktan sonra saat 16.10 gibi ara verdik. Bu sırada bir vatandaş bizimle şarkı söyleyip video çekmek istedi. Çalmaya başladığımız esnada birdenbire büyük bir patlama oldu. İstiklal Caddesi'nin farklı noktalarında müzik yapan arkadaşlarımız var. Patlama sesini duyunca, onlar için endişelendik. İnsanlar meydana doğru koşuyorlardı. Biz de arkadaşlarımız burada olduğu için patlamanın olduğu noktaya doğru koşmaya başladık. Buraya geldiğimizde, arkadaşlarımızın enstrümanlarını bırakıp kaçtıklarını gördük. Arkadaşlarımız için de endişelendik. Buraya yaklaştıkça durumun ne kadar kötü olduğunu fark ettik. İnsanların yerde yattığını, annelerin çocuklarının üzerinde ağladığını, insanların ağlayarak yukarıya kaçtığını gördük. Farsça şarkı söyleyen arkadaşlarımız ve onları dinleyenler hafif şekilde yaralanmış. Sırtlarına cam parçaları isabet etmiş" diye konuştu.