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İstiklal Caddesi’nde patlama noktasındaki sokak müzisyenleri nasıl kurtulduklarını anlattı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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İstiklal Caddesi’nde patlama noktasındaki sokak müzisyenleri nasıl kurtulduklarını anlattı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı esnasında olay yerinin yakınındaki sokak müzisyenlerinin, önlerinden geçen çöp kamyonu sayesinde muhtemel ölümden döndükleri gün yüzüne çıktı. Sokak müzisyeni Ahmet Naifoğlu, "O sırada bir anne, bebek arabasıyla kaçarken benim enstrümanıma çarpıp düştü. Ben de bebeği arabadan alıp ara sokağa kaçtım. Bebeği annesine verdim" şeklinde konuştu. Yanına giderek şarkı söyleyen vatandaşa gitarıyla eşlik ettiği esnasında yapılan çekim sırasında patlayan bomba sesinin duyulduğu video ile gündem olan sokak müzisyeni Muhammet Daşdemir de, " İnsanlar meydana doğru koşuyorlardı. Biz de arkadaşlarımız burada olduğu için patlamanın olduğu noktaya doğru koşmaya başladık" dedi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Terör saldırısı esnasında İstiklal Caddesi'nde şarkı söyleyen sokak müzisyenlerinin kamerasına bombanın patlamasının sesi de duyuldu.

"ARKADAŞLARIMIZIN ENSTRÜMANLARINI BIRAKIP KAÇTIKLARINI GÖRDÜK"

Yanına gelerek şarkı söyleyen vatandaşa gitarıyla eşlik ettiği sırada yapılan çekim sırasında patlayan bomba sesinin yansıdığı video ile gündem olan sokak müzisyeni Muhammet Daşdemir ise, "Biz, sürekli İstiklal Caddesi'nin girişinde müzik yapıyoruz. Yarım saat kadar müzik yaptıktan sonra saat 16.10 gibi ara verdik. Bu sırada bir vatandaş bizimle şarkı söyleyip video çekmek istedi. Çalmaya başladığımız esnada birdenbire büyük bir patlama oldu. İstiklal Caddesi'nin farklı noktalarında müzik yapan arkadaşlarımız var. Patlama sesini duyunca, onlar için endişelendik. İnsanlar meydana doğru koşuyorlardı. Biz de arkadaşlarımız burada olduğu için patlamanın olduğu noktaya doğru koşmaya başladık. Buraya geldiğimizde, arkadaşlarımızın enstrümanlarını bırakıp kaçtıklarını gördük. Arkadaşlarımız için de endişelendik. Buraya yaklaştıkça durumun ne kadar kötü olduğunu fark ettik. İnsanların yerde yattığını, annelerin çocuklarının üzerinde ağladığını, insanların ağlayarak yukarıya kaçtığını gördük. Farsça şarkı söyleyen arkadaşlarımız ve onları dinleyenler hafif şekilde yaralanmış. Sırtlarına cam parçaları isabet etmiş" diye konuştu.

ÇÖP ARABASI SAYESİNDE OLASI ÖLÜMDEN KURTULMUŞ

Sokak müzisyeni Ahmet Naifoğlu, patlamanın yaklaşık 50 metre uzağında gerçekleştiğini belirterek, "O gün, burada müzik yapıyordum. Patlama ile aramda en fazla 50 metre vardı. İBB'den zabıtalar geldi; kalabalığı dağıtmamızı rica ettiler. Müziği bitirmemizle bombanın patlaması arasında bir dakika var. Patlama sırasında önümüzde çöp arabası vardı. Mağazaların camları patladı. Çöp arabası olmasa cam kırıkları bize de isabet edebilirdi. Orada ben şoka girmiştim. Herkesin kaçıştığını gördüm. Bir yandan kulağım ağrıyor" dedi.

"BEBEĞİ ARABADAN ALIP ARA SOKAĞA KAÇTIM"

Terör saldırısının simge fotoğrafı olan bebek arabasının, gözlerinin önünde düştüğünü belirten Naifoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O sırada bir anne, bebek arabasıyla kaçarken benim enstrümanıma çarpıp düştü. Ben de bebeği arabadan alıp ara sokağa kaçtım. Bebeği annesine verdim. Daha sonra arkadaşlarıma bakmak için geri döndüm. Çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın."

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