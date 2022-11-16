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Taksim'deki terör saldırısında yeni detay ortaya çıktı! Teröristin elindeki gül ne anlama geliyor?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Taksim’deki terör saldırısında yeni detay ortaya çıktı! Teröristin elindeki gül ne anlama geliyor?

Terör örgütü PKK'nın Beyoğlu'ndaki kanlı saldırısı sonrası kadın terörist Ahlam Albashir yakalandı. Terör saldırısının perde arkası tek tek deşifre edilirken, terörist Ahlam Albashir'in elindeki kırmızı gülün anlamı ortaya çıktı. Öte yandan Ahlam Albashir’in bankta oturarak geçirdiği 40 dakikanın sırrı da çözüldü.

Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyen ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapan Ahlam Albashir, saat 15.30'da İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı banka oturdu. 40 dakika boyunca bankta oturarak vakit geçirdi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK üyesi Ahlam Albashir ile birlikte hareket eden ve kalleş terör saldırısı organizasyonunun içerisinde bulunan bir örgüt üyesi, Ahlam Albashir'in bankta otururken fotoğraflarını çekti ve hemen Ahlam Albashir ile firari Bilal Hassan'ın İstanbul'a gelişini sağlayan ve Ayn El Arab'tan saldırının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi. Kadın terörist Ahlam Albashir talimatı bekledi.

Fotoğrafları inceleyen "Hacı" kod adlı bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu talimatı verince kadın terörist Ahlam Albashir bombayı banka bıraktı ve kaçtı. Resmi ifadesine bugün başlanması planlanan ve yakalandıktan sonra kendisiyle yapılan ön mülakatta yaşananları bu şekilde anlatan kadın terörist Ahlam Albashir'in o mülakatta "Talimat gelince bombayı bırakıp kaçtım" dediği bilgisine de sadece SABAH ulaştı.

İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü.

Ahlam Albashir, çiçeği bankta otururken yanına gelen ve satış için ısrarcı olan bir çiçek satıcısından satın aldı. Amacı hem çiçek satıcısını hızla yanından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemekti. Kırmızı Gül, kaçışı boyunca Ahlam Albashir'in elindeydi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha ulaşıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü. İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir çiçek satıcısı Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi.

Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı.

Kırmızı Gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

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