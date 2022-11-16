Taksim’deki terör saldırısında yeni detay ortaya çıktı! Teröristin elindeki gül ne anlama geliyor?

Fotoğrafları inceleyen "Hacı" kod adlı bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu talimatı verince kadın terörist Ahlam Albashir bombayı banka bıraktı ve kaçtı. Resmi ifadesine bugün başlanması planlanan ve yakalandıktan sonra kendisiyle yapılan ön mülakatta yaşananları bu şekilde anlatan kadın terörist Ahlam Albashir'in o mülakatta "Talimat gelince bombayı bırakıp kaçtım" dediği bilgisine de sadece SABAH ulaştı.

İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü.

Ahlam Albashir, çiçeği bankta otururken yanına gelen ve satış için ısrarcı olan bir çiçek satıcısından satın aldı. Amacı hem çiçek satıcısını hızla yanından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemekti. Kırmızı Gül, kaçışı boyunca Ahlam Albashir'in elindeydi.