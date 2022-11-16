Taksim'de terör saldırında flaş gelişme! Polis o ismin peşinde: Kızı infaz edin
Kalleş patlamayı gerçekleştiren ve Karı-koca gibi davranarak 4 aydır İstanbul'da yaşayan iki teröristin, saldırı emrini 'Hacı' kod adlı teröristten aldığı belirlendi. Polis, terörist Albashir'e bombayı veren 'sahte eş' Bilal Hassan'ın peşinde. İşte İstiklal patlamasına ilişkin edinilen son bilgileri...
Giriş Tarihi: 16.11.2022
09:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
09:48
Geçen pazar günü İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir (23), kıskıvrak yakalanırken birlikte hareket ettiği firari Bilal Hassan adlı terörist ise her yerde aranıyor.
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Terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi. İkili, dikkat çekmemek için kendilerine 'evli çift' süsü verdi, Albashir bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi. Örgüt evine yapılabilecek olası bir baskında yakalanmamak için sıkça tekstil atölyesinde kaldığı öğrenildi. 'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi.
BANKTA 45 DAKİKA OTURDU Olay günü Esenler'den Yasir E.K.'nın aracıyla Tarlabaşı Bulvarı'na gelen ikilinin, bir süre yürüdükten sonra ayrıldıkları tespit edildi. Bilal Hassan, Yasir E.K. ile Esenler'e dönerken, Albashir de dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje sürdü. Sonra olay yerine koyduğu patlayıcının başında olası bir ihbarla etkisiz hale getirilmemesi için 45 dakika bekledi. Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın yanından patlamadan 4 dakika önce ayrılıp hızla İstiklal Caddesi'nden çıktı. Patlayıcının süresinin, Albashir'in kaçış hızına göre ayarlandığı değerlendirildi. Saldırının ardından Albashir, Yasir E.K.'yı arayarak kendisini almasını istedi.
Yasir'in "Polis her yeri tutmuş gelemem" yanıtını alınca taksiyle Esenler'deki örgüt evine gidip ziynet eşyası ve para alan terörist kadını, buradan alan Ahmed Jarkas, Edirne'ye götürmeden önce Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki örgüt evine götürdü. Ahmet Jarkas'ın araca bindiği anların kameralara yansıdığı öğrenildi.
Albashir, burada yakalanarak gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 3 bin 380 Amerikan Doları, 5 bin 800 Euro, 10 bin Türk Lirası, 7 Cumhuriyet altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kurusıkı tabanca ve mermiler bulundu. Ev sahibi çift de Esenler'deki adreste gözaltına alındı.