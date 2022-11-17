Taksiciler İstiklal Caddesi’ndeki alçak terör saldırısını protesto etti

"İSTANBUL TAKSİCİLERİ OLARAK TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,"İstiklal Caddesi'nde burada, teröristler tarafından hain bir saldırı oldu. Vefat eden kardeşlerimiz oldu. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İstanbul taksicileri olarak, terörü lanetliyoruz. Cenab-ı Allah böyle bir terör saldırısını ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın. Memleketimize, milletimize, devletimize, bütün vatandaşlarımıza güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik nasip eylesin. İstanbul taksicileri olarak terörü lanetliyoruz" diye konuştu.