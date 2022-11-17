Taksiciler İstiklal Caddesi’ndeki alçak terör saldırısını protesto etti
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen alçak terör saldırısını protesto eden taksiciler, İstanbul'un pek çok noktasında toplandıktan sonra konvoy oluşturarak Taksim Meydanı'na gitti. Ellerindeki Türk bayrakları ile İstiklal Caddesi'nde yürüyen taksiciler, 6 kişiyi hayattan koparan patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı.
Gece, saat 01.30 sularında Anadolu ile Avrupa yakasında toplanan yüzlerce taksici, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını protesto etmek için araçları ile konvoy yaptı.
Taksiciler İstiklal Caddesi'nde toplanarak ellerindeki Türk bayrakları ile patlamanın olduğu alana kadar yürüdü. Taksiciler, bombalı saldırının olduğu yere gelerek, burada oluşturulan platforma karanfil bıraktı.
KUR'AN-I KERİM OKUNDU, DUALAR EDİLDİ
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua eden yüzlerce taksici, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
"İSTANBUL TAKSİCİLERİ OLARAK TERÖRÜ LANETLİYORUZ"
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,"İstiklal Caddesi'nde burada, teröristler tarafından hain bir saldırı oldu. Vefat eden kardeşlerimiz oldu. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İstanbul taksicileri olarak, terörü lanetliyoruz. Cenab-ı Allah böyle bir terör saldırısını ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın. Memleketimize, milletimize, devletimize, bütün vatandaşlarımıza güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik nasip eylesin. İstanbul taksicileri olarak terörü lanetliyoruz" diye konuştu.
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