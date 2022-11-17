180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto'da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün gerçekleştirildi. 180 milyon 245 bin 96 TL olarak açıklanan büyük ikramiyeyi kazanan şanslı sayılar belli oldu. Peki, canlı yayında gerçekleşen Sayısal Loto'da büyük ikramiye kime, nereye çıktı? 180 milyon TL ile neler alınır? İşte, yanıtı...
180 milyon TL ile neler alınır? Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş yapıldı ve büyük ödül kazandıran numaralar belli oldu. 16 Kasım Sayısal Loto'da büyük ikramiye ise 180 milyon 245 bin 96 TL olarak açıklanmıştı. Canlı yayında gerçekleşen Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. Peki, 180 milyon TL kime, nereye çıktı? 180 milyon TL ile neler alınır? İşte, yanıtı...
16 KASIM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ikincisi dün akşam saat 21:30'da düzenlendi. Çekiliş, millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı.
Kazandıran numaralar; 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen 1 kişi 180.245.096,70 TL büyük ikramiyeyi kazandı.
180 MİLYON LİRA KİME, HANGİ İLE ÇIKTI?
Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Kasım tarihli çekilişinde dev ikramiye Antalya'nın Kumluca ilçesine isabet etti.
Çekilişte 5+1 bilen olmazken diğer ikramiyeler şöyle:
5 bilenler, 217 bin 108 lira 65'er kuruş
4 bilenler, bin 955 lira 90'ar kuruş
3 bilenler, 153 lira 80'er kuruş
2 bilenler, 14 lira 80'er kuruş alacak.
180 MİLYON TL İLE NELER ALINIR?
180 milyon lira ile dünyanın en pahalı otomobillerinden olan Lamborghini Huracan'dan 10 tane alabilirsiniz.
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