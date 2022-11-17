180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto’da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?

180 milyon TL ile neler alınır? Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş yapıldı ve büyük ödül kazandıran numaralar belli oldu. 16 Kasım Sayısal Loto'da büyük ikramiye ise 180 milyon 245 bin 96 TL olarak açıklanmıştı. Canlı yayında gerçekleşen Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. Peki, 180 milyon TL kime, nereye çıktı? 180 milyon TL ile neler alınır? İşte, yanıtı...