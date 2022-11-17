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Tokat'ta sikke operasyonu: 1 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Tokat’ta sikke operasyonu: 1 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... Tokat'ın Pazar ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 102 sikke ile metal obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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