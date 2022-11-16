Taksim’e bombalı saldırı düzenleyen teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı! Saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? Fotoğrafımı çektiler ve kalabalık olunca patlat talimatı geldi

PATLAMANIN YAŞANDIĞI GÜN NELER YAŞANDI?

Terörist Ahlam Albashır, 13 Kasım'da Aynularab'daki merkezden verilen ve evinde kaldığı şüpheliler tarafından kendisine iletilen talimatla harekete geçerek B.H. isimli şüpheliyle Beyoğlu'na geldi.

Polis ekipleri, Albashır'ın patlamadan önce olay yerine gelişi ile patlamanın ardından uzaklaştığı anlara ilişkin görüntülere de ulaştı.

Görüntülerde, olay günü saat 15.17'de Taksim Meydanı tarafından İstiklal Caddesi'ne giren teröristin, sırt çantası ve elindeki bir poşetle caddede yürüdüğü görüldü.

Başörtüsü ile eşkalini gizlemeye çalışan ve saat 15.29'da bir kafenin önüne gelen teröristin saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturması dikkati çekti.

Görüntülerde, yaklaşık 41 dakika bankta oturan Albashır'ın, saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak yine Taksim Meydanı istikametine yürümeye başladığı, patlamanın gerçekleştiği an olan saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladığı anlar yer aldı.

Teröristin daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar da kayıt altına alındı.

Albashır'ın patlamanın ardından kaçtığı sırada elinde kırmızı gül olması dikkati çekti.

Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlamasına kısa bir süre kala oradan uzaklaşan terörist Albashır'ın, saldırının ardından taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.