Taksim'e bombalı saldırı düzenleyen teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı! Saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? Fotoğrafımı çektiler ve kalabalık olunca patlat talimatı geldi
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Terörist Albashır, talimatı Hacı kod adlı teröristten aldığını ve kendisini başka bir örgüt üyesinin bankta oturduğu esnada fotoğrafladığını söyledi. Albashır "Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısını düzenleyen Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.
"KALABALIĞA BAKTI VE PATLAT TALİMATI VERDİ"
Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı sorguda Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.
BOMBALI SALDIRGANIN ELİNDEKİ GÜLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Öte yandan terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elindeki güller dikkat çekmişti. Teröristin elindeki güllerden birini oturduğu bankta yanına gelen çiçekçi kadından aldığı belirtildi. Albashir'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashir'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashir'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.
HALAS DİYEREK PARA ÜSTÜNÜ ALMADI
Diğer gülü ise Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçinin sattığı öne sürüldü.
Polisin ifadesine başvurduğu çiçekçi Eyüp Kızılaev , "Saat 15.00-15.30 arası civarındaydı. Arkadaşımla birlikte içeride oturuyordum. Önce gelip çiçeğe baktı. 'How much' dedi. Benden çiçeği istedi, ona bir tane gül verdim bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle, gerek yok anlamında 'Halas' dedi. Gülü aldı gitti. Burası turistlik bir yer olduğu için normalde buraya çeşit çeşit insan gelir. O gözle baktığımız için farklı bir şey göremedik. Sonuçta alnında yazmıyor. Bu şekilde yanımıza kadar sokuluyorlar aslında bizim de can güvenliğimiz yok" dedi.
"HEM ARAPÇA HEM İNGİLİZCE KONUŞTU"
Kızılaev, teröristin Arapça ve İngilizce konuştuğunu ifade ederek, "Kıyafeti normaldi, başı kapalıydı türban takmıştı. Zaten o kadar dikkat etmedik. Zaten bütün kamera kayıtlarında var. Benden sadece bir gül aldı. Hem Arapça hem İngilizce konuştu. Para üstünü almayınca Arapça 'Halas' dedi. Ben o an içeride telefonla uğraşıyordum. Normalde müşteriler geldiği zaman detaylı sorarlardı bu fiyat konusu dışında çok bir şey sormadı" diye konuştu.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 81 KİŞİ YARALANDI
Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de saldırının failini yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
Olay günü ve sonrasında 1200 kamera kaydını inceleyen emniyet güçleri, PKK/PYD/YPG tarafından verilen talimat üzerine bombalı saldırıyı düzenleyen kişinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğunu tespit ederken, teröristin emri aldığı örgüte ilişkin bilgilere de ulaştı.
Örgütün bombalı saldırıyı gerçekleştirmek için yaptığı plan da deşifre edilirken, olayla bağlantısı olan birçok isme de ulaşıldı.
4 AY ÖNCE TALİMAT ÜZERİNE İSTANBUL'A GELMİŞ
Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın PKK tarafından verilen eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldığı belirlendi.
Albashır, eylem yapmak için 4 ay önce yasa dışı yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girerek İstanbul'a geldi.
Bombacı terörist Ahlam Albashır, B.H. isimli şüpheliyle İstanbul Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kaldı. Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçınan Albashır ve beraberindeki şüphelinin, kamufle olmak amacıyla 4 ay bir tekstil atölyesinde çalıştığı tespit edildi.
PATLAMANIN YAŞANDIĞI GÜN NELER YAŞANDI?
Terörist Ahlam Albashır, 13 Kasım'da Aynularab'daki merkezden verilen ve evinde kaldığı şüpheliler tarafından kendisine iletilen talimatla harekete geçerek B.H. isimli şüpheliyle Beyoğlu'na geldi.
Polis ekipleri, Albashır'ın patlamadan önce olay yerine gelişi ile patlamanın ardından uzaklaştığı anlara ilişkin görüntülere de ulaştı.
Görüntülerde, olay günü saat 15.17'de Taksim Meydanı tarafından İstiklal Caddesi'ne giren teröristin, sırt çantası ve elindeki bir poşetle caddede yürüdüğü görüldü.
Başörtüsü ile eşkalini gizlemeye çalışan ve saat 15.29'da bir kafenin önüne gelen teröristin saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturması dikkati çekti.
Görüntülerde, yaklaşık 41 dakika bankta oturan Albashır'ın, saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak yine Taksim Meydanı istikametine yürümeye başladığı, patlamanın gerçekleştiği an olan saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladığı anlar yer aldı.
Teröristin daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar da kayıt altına alındı.
Albashır'ın patlamanın ardından kaçtığı sırada elinde kırmızı gül olması dikkati çekti.
Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlamasına kısa bir süre kala oradan uzaklaşan terörist Albashır'ın, saldırının ardından taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.
KADIN TERÖRİSTİN ELİNDEKİ KIRMIZI GÜLÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Polis ekipleri, terörist Albashır'ın olay yerine geliş ve olayın ardından kaçmasına ilişkin görüntüleri detaylı inceledi.
İnceleme sonucunda, patlama öncesi 41 dakika bankta oturan terörist Albashır'ın, yanına yaklaşan bir çiçek satıcısından bu kişinin ısrarıyla gül satın aldığı tespit edildi.
İZİ SÜRÜLEN TERÖRİST KISKIVRAK YAKALANDI
Polis ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda 14 Kasım'da 21 adrese operasyon düzenleyerek 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şahısların sorgulamalarında bombayı koyan kişinin Küçükçekmece'deki bir adrese gittiğinin tespit edilmesi üzerine belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır gözaltına alındı.
Albashır, sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve eylem yapmak için Afrin üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.
Ahlam Albashır, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Aynularab'daki merkezinden İstanbul'da eylem yapma talimatını alarak, 13 Kasım'da bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etti.
YUNANİSTAN'A KAÇIRMA PLANI TUTMADI
Emniyet güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 50'ye yükseldi.
Gözaltına alınanlar arasında, şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ı Yunanistan'a, firari şüpheli B.H'yi de Bulgaristan'a kaçırmak isteyen Ammar J. ile Ahmed J. adlı 2 kardeşin de bulunduğu öğrenildi.
Yasir K'nin olay günü terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli B.H'yi araçla Beyoğlu'na getirip meydana yakın bir yerde bıraktığı, şüpheliler Yasir K. ve B.H'nin daha sonra Esenler'e geri döndüğü belirlendi.
Albashır'ın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yasir K'yi arayarak kendisini almasını istediği, Yasir K'nin "Polis her yeri tutmuş, gelemem" demesi üzerine teröristin taksiyle Esenler'e gittiği tespit edildi.
TERÖRİSTİN KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDIĞI EVİN SAHİBİ GÖZALTINDA
Şüpheli Ahmed J'nin de Ahlam Albashır'ı Esenler'den alıp Küçükçekmece'deki evine götürdüğü ve daha sonra Yunanistan'a kaçırmayı planladığı bildirildi.
İstanbul polisinin kısa sürede adresini belirleyerek yaptığı operasyonla Albashır'ı gözaltına alması üzerine kaçırma planını uygulamaya koyamayan Ahmed J'nin operasyon anında evde olmadığı belirlendi.
Terörist Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki evin Ammar J. ve Ahmed J'nin annelerine ait olduğu ve terör örgütünce "şok evi" olarak kullanılmış olabileceği öne sürüldü.
Bu arada emniyet güçleri, Alham Albashır ile firari şüpheli B.H'yi yurt dışına kaçırmaya çalışan Ammar J. ve Ahmed J. kardeşlerin annelerini de gözaltına aldı.
FİRARİ ŞÜPHELİNİN EDİRNE'DE KALDIĞI EVİN SAHİBİ DE GÖZALTINDA
Polis, patlamanın ardından Esenler'deki eve giden Albashır'ı, oradan alıp Küçükçekmece'de yakalandığı adrese götüren Ahmed J'ye ait bir görüntü tespit etti.
Ekiplerin, terörist Albashır'la birlikte Küçükçekmece'ye giderken kullandıkları otomobilin sürücü koltuğuna oturduğu sırada kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünden Ahmed J'nin eşkalini belirlediği ve gözaltına aldığı öğrenildi.
Öte yandan, gözaltına alınan Ahmed J'nin kardeşi Ammar J'nin, bombacı terörist Ahlam Albashır ile aynı evde yaşayan firari şüpheli B.H'yi Bulgaristan'a kaçmasını sağlamak amacıyla Edirne'ye götürdüğü tespit edildi.
Şüpheli B.H'nin Edirne'de kaldığı evi belirleyen polis, operasyonda zanlıya ulaşamadı, evin sahibi gözaltına alındı.
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