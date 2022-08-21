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Mardin’deki feci kaza 20 kişiyi hayattan koparmıştı! Acı veda...

Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin cenazesi toprağa verildi. 17 kişinin cenazesi Mardin'in Derik ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle, 1 kişinin cenazesi Artuklu ilçesinde, 1 kişinin cenazesi de Diyarbakır'da defnedildi. Şehit polis memurunun cenazesi Mardin'de yapılan törenin ardından memleketi Çanakkale'ye uğurlanmıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:52
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Mardin’deki feci kaza 20 kişiyi hayattan koparmıştı! Acı veda...

Üçyol mevkisinde geçen gün meydana gelen ölümlü feci kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarptığı kazada yaşamını yitiren 19 kişinin otopsisi yapıldı.

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Mardin’deki feci kaza 20 kişiyi hayattan koparmıştı! Acı veda...

ACI VEDA

Ailelerine teslim edilen cenazelerden, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abun için Derik'te ayrı ayrı camilerde tören yapıldı.

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Mardin’deki feci kaza 20 kişiyi hayattan koparmıştı! Acı veda...

Cenaze törenlerine, dün geceden bu yana ilçede bulunan, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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Mardin’deki feci kaza 20 kişiyi hayattan koparmıştı! Acı veda...

Cenazeler, Bakan Soylu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'nın katıldığı cenaze namazının ardından aile mezarlıklarında toprağa verildi.

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Mardin’deki feci kaza 20 kişiyi hayattan koparmıştı! Acı veda...

Bover Babur'un cenazesi ise merkez Artuklu ilçesinde, defnedildi.