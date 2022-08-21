21 Ağustos 2022, Pazar
Mardin’deki feci kaza 20 kişiyi hayattan koparmıştı! Acı veda...
Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin cenazesi toprağa verildi. 17 kişinin cenazesi Mardin'in Derik ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle, 1 kişinin cenazesi Artuklu ilçesinde, 1 kişinin cenazesi de Diyarbakır'da defnedildi. Şehit polis memurunun cenazesi Mardin'de yapılan törenin ardından memleketi Çanakkale'ye uğurlanmıştı.
Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:52
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