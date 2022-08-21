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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mardin ve Gaziantep'teki kazalarla ilgili flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den Mardin ve Gaziantep’teki kazalarla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, Mardin ve Gaziantep'te yaşanan trafik kazalarıyla ilgili, "Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır" dedi.

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