Giresun’da 2 yıl önce sel felaketinde kaybolmuştu! Eşi teselli için boş mezar yaptırdı

"İÇERİSİ BOŞ BİLİYORUM AMA YİNE DE TESELLİMİZ OLUYOR"

O gece yaşananları ve son görüşmesini anlatan Serap Cantürk, "Fındık hasat dönemi olduğu için Yağlıdere ilçesinde köydeydik. Eşim de çalıştığı iş yerinden çıkmış köye geliyordu. Telefonla en son görüştüğümüzde bulunduğu yeri söyledi ve 'yoldayım, geliyorum' dedi. Bir süre sonra tekrar aradım ama bu defa telefonuna ulaşamadım. Bir gün sonra aracı bulundu ama hala kendisini bulamadık. Eşimi kaybetmek kadar bulunamaması da büyük bir acı ve kayıp. Bunu düşünerek en azından içerisi boş da olsa bir mezar taşı olsun istedim. En azından sel felaketinin yıl dönümünde ve bayramlarda ziyaret edeceğimiz bir mezarı var. İçerisi boş biliyorum ama yine de tesellimiz oluyor" dedi.