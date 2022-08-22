Giresun’da 2 yıl önce sel felaketinde kaybolmuştu! Eşi teselli için boş mezar yaptırdı
Giresun’da 2 yıl önce yaşanan sel afetinde sulara kapılan 4 kişinin cansız bedenlerine halen ulaşılamazken, o gün eşi Umut Cantürk’ü kaybeden Serap Cantürk ise boş mezar yaptırdı. Cantürk, “İçerisi boş biliyorum ama yine de tesellimiz oluyor” dedi.
Giresun'da yaşanan sel felaketinin yıl dönümünde eşi Umut Cantürk için yaptırdığı boş mezarı ziyaret eden Serap Cantürk, içerisi boşta olsa mezar taşında isminin yazılı olmasının bir teselli olduğunu söyledi.
Giresun'da 2 yıl önce 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 5'i jandarma, 12 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu bulunamadı. Sel sularında kaybolan ve hala bulunamayan Umut Cantürk'ün eşi Serap Cantürk, eşini kaybetmek kadar, bir mezara dahi sahip olamamanın da acı olduğunu belirtti.
"İÇERİSİ BOŞ BİLİYORUM AMA YİNE DE TESELLİMİZ OLUYOR"
O gece yaşananları ve son görüşmesini anlatan Serap Cantürk, "Fındık hasat dönemi olduğu için Yağlıdere ilçesinde köydeydik. Eşim de çalıştığı iş yerinden çıkmış köye geliyordu. Telefonla en son görüştüğümüzde bulunduğu yeri söyledi ve 'yoldayım, geliyorum' dedi. Bir süre sonra tekrar aradım ama bu defa telefonuna ulaşamadım. Bir gün sonra aracı bulundu ama hala kendisini bulamadık. Eşimi kaybetmek kadar bulunamaması da büyük bir acı ve kayıp. Bunu düşünerek en azından içerisi boş da olsa bir mezar taşı olsun istedim. En azından sel felaketinin yıl dönümünde ve bayramlarda ziyaret edeceğimiz bir mezarı var. İçerisi boş biliyorum ama yine de tesellimiz oluyor" dedi.
"UMUT'UMUZDAN UMUDUMUZU KESTİK"
Bütün aramalara rağmen bulunamayan eşinden artık umutlarını kestiğini de ifade eden Serap Cantürk, "Devletimiz bütün imkanlarını sarf etti. Kaybolduğu bölgede aracı ve kıyafet parçaları bulundu ama eşim maalesef bulunamadı. Doğrusunu söylemek gerekirse artık biz de Umud'umuzdan umudumuzu kestik. Tüm aramalara rağmen bulunamayınca umudumuzu kesince biz de biraz garip ama boş mezar yaptırmak durumunda kaldık. Selin aldığını geri vermeme gibi bir durumu var benim yaşadığım acıyı kimsenin yaşamasını istemem" diye konuştu.
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