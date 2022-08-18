Türkiye’nin kanını dondurmuştu! Cani babanın dövdüğü Cihan bebek için yeniden rapor istendi
Gaziantep'te, 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye dövdüğü anların ortaya çıkmasıyla tutuklanan cani baba Yunus Göç'ün yargılanmasına devam edildi. Sanık Yunus Göç, duruşmada oğluna isteyerek vurmadığını ve pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise şiddetin Cihan bebeğin organlarına verdiği zararın belirlenmesi için tekrar rapor düzenlenmesini isteyerek duruşmayı erteledi.
Gaziantep'in Kahvelipınar Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Yunus Göç, geçen yıl 29 Kasım'da, evinde ağladığı için 2 aylık bebekleri Cihan'ı öldüresiye dövdü. Şiddet sırasında annenin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.
Gözaltına alınan Yunus Göç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve hakkında 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, altsoya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 2'nci duruşmasına, Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu olan Yunus Göç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya ayrıca Cihan bebeğin annesi Semra Göç ve avukatlar ile müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi katıldı. Geçen celsede mahkeme heyeti tarafından talep edilen rapor, mahkemeye sunuldu.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan raporda, bebekte yaralanma nedeniyle oluştuğu belirtilen travmatik durumun, yaşamı tehlikeye sokmadığı belirtildi. Ayrıca basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı ve duyu organı kaybı için ise olaydan 1 yıl sonra çocuğun yeniden Adli Tıp Ana Bilim Dalı'na gönderilmesi gerektiği kaydedildi.
"İSTEYEREK VURMADIM"
Sanık Yunus Göç ise duruşmada oğluna isteyerek vurmadığını ve pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Semra Göç de oğluna şiddet uygulayan eşinin en ağır cezayı almasını istediğini kaydetti.
Mahkeme heyeti, Cihan bebeğin hastaneye sevk edilip meydana gelen yaralanmanın duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yitirilmesine sebebiyet verip vermeyeceği konusunda rapor hazırlanması kararıyla Göç'ün tutukluluk halinin de devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.
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