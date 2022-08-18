Türkiye’nin kanını dondurmuştu! Cani babanın dövdüğü Cihan bebek için yeniden rapor istendi

Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 2'nci duruşmasına, Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu olan Yunus Göç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya ayrıca Cihan bebeğin annesi Semra Göç ve avukatlar ile müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi katıldı. Geçen celsede mahkeme heyeti tarafından talep edilen rapor, mahkemeye sunuldu.