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2 aylık Cihan bebek canice dövülmüştü! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Gaziantep'te, cani baba Yunus Göç'ün ağladığı için 2 aylık bebeği Cihan'ı öldüresiye dövdüğü görüntüler Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Göç'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkemede zanlı Göç'ün tahliye talebi geri çevrilirken, talihsiz Cihan bebekte kalıcı hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesi için hastaneden gelecek kati raporun beklenmesine karar verildi. İşte yürek yakan vahşetin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:10
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2 aylık Cihan bebek canice dövülmüştü! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Şehirde fabrika işçiliği yapan Yunus Göç, 30 Kasım 2021 tarihinde Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağladığı için 2 aylık oğlu Cihan'ı öldüresiye dövdü.

Semra Göç ise oğlunun maruz kaldığı boğazları düğümleyen şiddeti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bebeğe şiddet görüntüleri sosyal medyada infiale sebep olurken, gözaltına alınan Yunus Göç'ün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 aylık Cihan bebek canice dövülmüştü! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise bir süre tedavi görmesinin ardından taburcu edildi.

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2 aylık Cihan bebek canice dövülmüştü! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Yunus Göç hakkında 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı altsoya karşı öldürmeye teşebbüs'ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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2 aylık Cihan bebek canice dövülmüştü! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına avukatlar ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri katıldı.

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2 aylık Cihan bebek canice dövülmüştü! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Şiddete uğrayan bebeğin annesi Semra Göç'ün avukatları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve eksiklerin giderilmesini talep etti.