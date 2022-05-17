17 Mayıs 2022, Salı
2 aylık Cihan bebek canice dövülmüştü! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
Gaziantep'te, cani baba Yunus Göç'ün ağladığı için 2 aylık bebeği Cihan'ı öldüresiye dövdüğü görüntüler Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Göç'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkemede zanlı Göç'ün tahliye talebi geri çevrilirken, talihsiz Cihan bebekte kalıcı hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesi için hastaneden gelecek kati raporun beklenmesine karar verildi. İşte yürek yakan vahşetin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:10
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