Son dakika: Cihan bebekten haber var! Vicdansız baba Yunus Göç öldüresiye dövmüştü
Son dakika haberine göre Türkiye günlerce bu olayı konuştu... Gaziantep'te, ağladığı için babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten haber var. Cihan bebek yoğum bakımdan çıktı mı? Beyninde kalıcı bir hasar var mı? Cihan bebeğin tedavisini takip eden doktor son sağlık durumunu açıkladı.
Fabrika işçisi olan Yunus Göç, 29 Kasım'da Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Gözaltına alınan Yunus Göç ise mahkemece tutuklandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakımda iyileşme göstermesinin ardından normal servise alınan Cihan bebek, bu sabah taburcu edildi.
Sağlığına kavuşan bebek, günlerdir hastanede takibini yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınarak yurda götürüldü.
Cihan bebeğin tedavisini takip eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir, "Bebeğimiz bize geldiğinde durumu iyi değildi. Beyinde kanama mevcuttu. Hemen yoğun bakımda tedaviye aldık. Zor bir süreçti. Sonunda Cihan bebek sağlığına kavuştu. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor, solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da mevcut gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek" dedi.
Bebeğin tedavi gördüğü özel hastanenin genel müdürü Cengiz Bayram ise Cihan'ı sağlıklı uğurlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
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