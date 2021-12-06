Son dakika: Cihan bebekten haber var! Vicdansız baba Yunus Göç öldüresiye dövmüştü

Cihan bebeğin tedavisini takip eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir, "Bebeğimiz bize geldiğinde durumu iyi değildi. Beyinde kanama mevcuttu. Hemen yoğun bakımda tedaviye aldık. Zor bir süreçti. Sonunda Cihan bebek sağlığına kavuştu. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor, solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da mevcut gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek" dedi.