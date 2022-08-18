CHP'nin "AK Parti'ye oy verme' diyen genci dövdüler" yalanı elinde patladı! Alkollü çıkan genç düşerek yaralandı

Kimse ne olduğunu bile anlamazken görevliler tarafından sahneden indirilen gencin 18 yaşındaki Muhammet Ali Orakçı olduğu tespit edildi. Bir dönerci de motokuryelik yapan Orakçı'nın herhangi bir siyasi bağlantısının olmadığı ileri sürüldü.