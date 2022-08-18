CHP'nin "AK Parti'ye oy verme' diyen genci dövdüler" yalanı elinde patladı! Alkollü çıkan genç düşerek yaralandı
CHP medyasının Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki konserde sahneye atlayıp "Konya uyan artık, AK Parti’ye oy verme" diye bağırmasının ardından dövüldüğünü iddia etmişti. 18 yaşındaki gencin alkollü olduğu ve sahneden inerken dengesini kaybederek düştüğü ortaya çıktı.
Konya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında 'İz Bırakan Ezgiler' konseri düzenlendi.
Sahneye atlayarak 'Konya uyan artık, AK Parti'ye oy verme' diye bağıran 18 yaşındaki Muhammet Ali Orakçı'nın 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bir dönercide motokuryelik yaptığı öğrenilen Orakçı'nın herhangi bir siyasi bağlantısının olmadığı belirtildi.
BİR ANDA SAHNEYE FIRLADI
Geçtiğimiz Salı günü akşam Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca 'İz Bırakan Ezgiler' konseri düzenlendi. Konser sırasında sahneye fırlayan bir genç, 'Konya uyan artık, AK Parti'ye oy verme' diyerek bağırdı.
Kimse ne olduğunu bile anlamazken görevliler tarafından sahneden indirilen gencin 18 yaşındaki Muhammet Ali Orakçı olduğu tespit edildi. Bir dönerci de motokuryelik yapan Orakçı'nın herhangi bir siyasi bağlantısının olmadığı ileri sürüldü.
YİNE CHP YİNE YALAN
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Akıbeti merak edilen bu genç arkadaşımız sahneden indikten sonra görevliler tarafından dövülmüş ve gözaltı yapılarak ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılmış" ifadelerine yer verdi. Ancak gerçek her zamanki gibi yine bambaşka çıktı.
DENGESİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
Muhammet Ali Orakçı'nın sahneden aşağıya atlamaya çalıştığı sırada alkolün de etkisiyle dengesini kaybedip yere düştüğü, daha sonra polis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Ayrıca Orakçı'nın gözaltına alınmadığı belirtildi.
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