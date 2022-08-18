İzmir’de aile katliamı! Eşini ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını vurdu | Daha önce de eşini bıçakladığı öğrenildi
İzmir’de kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren ve boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla ateş ederek öldüren, aynı suç aletiyle de 2 baldızını yaralayan zanlının daha önce de eşini bıçakladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olay, sabah saat 07.30 sularında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 1'inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi 32 Berivan Uslu, kayınpederi 61 yaşındaki Şemsettin Çelik ile 2 baldızına ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Ç., ile Şirvan Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden baba ile kızının cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz baba ve kızın cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Batman'a götürülerek defnedileceği öğrenildi.
ÇOCUKLARI ALIP KAÇTI
Korkunç olayı gerçekleştiren Recep U., olayın ardından 3 çocuğundan 2'sini alarak hızla bölgeden kaçtı. Kaçan zanlı, bir süre sonra polis ekiplerince Buca ilçesinde yakalanırken, şüphelinin yanında çocuklarının bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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