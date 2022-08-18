İzmir’de aile katliamı! Eşini ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını vurdu | Daha önce de eşini bıçakladığı öğrenildi

DAHA ÖNCE DE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan, katil zanlısı kocanın Batman'da yaşarken eşi Berivan Uslu'yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darbettiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.