Son dakika: Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı? Cani baba Yunus Göç öldüresiye dövmüştü
Son dakika haberine göre Gaziantep’te babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebekten haber var. Ağladığı için babasının annesinden gizli şekilde dövdüğü Cihan bebek saldırı sonrasında yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Peki, Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı? İşte doktorunun yaptığı açıklama ve Cihan bebeğin son durumu…
Gaziantep'te, babasının öldüresiye dövmesinin ardından beyin kanaması geçiren 2 aylık bebek Cihan Göç'ün tedavisi sürüyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesindeki tedavisi süren Cihan bebekten sevindiren haber geldi. Bebeğin yoğun bakımdan çıkartılarak servise alındığını söyleyen Operatör Doktor İsmail Demir, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bebeğin ilk geldiği ana göre sağlık durumunun çok iyi olduğunu paylaşan Doktor Demir, "Birkaç günde burada gözlem altında tutacağız. Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz" dedi.
"HAFTA BAŞINDA TABURCU EDEBİLİRİZ"
Bebeği bu sabah yapılan tetkiklerin ardından servise çıkarttıklarını dile getiren Demir, şu an serviste medikal tedavinin devam ettiğini söyledi. Birkaç gün serviste gözlem altında tutulacağını vurgulayan Demir, "Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz. Şu an sağlık durumu çok daha iyi. Yapılan tetkiklerde beyindeki kanamada bir artış saptamadık. Kan tetkiklerinde de şu an için bir problem yok. Solunumu ve beslenmesi çok iyi durumda. Hareketleri de canlı şu an. 3 gün sonra taburcu edebiliriz" ifadelerini kullandı.
"ŞU AN GÖRÜLEN BİR KALICI HASAR YOK"
Şu anda bebeğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altında olduğunu sözlerine ekleyen Demir, "Gerek ben gerek diğer çocuk doktoru olsun tüm sağlık ekibi bebeği takip ediyor. İlk geldiği ana göre şu anki durumu çok daha iyi. İlk geldiğinde bilinç durumu iyi değildi. Hareketlerinde azalma vardı. Sonuçta bu tür kanamalar her an artıp beyine daha fazla zarar verebilirdi. Ancak çok şükür daha iyiye gitti. Kendini toparladı. Şu an her şey çok iyiye gidiyor. Şu an için görülen bir kalıcı hasar yok. Bazen bu travmanın etkisi aylar sonra da kendisini gösterebiliyor. Ama bebek her zaman takibimiz altında olacak" diye konuştu.
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