Son dakika: Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı? Cani baba Yunus Göç öldüresiye dövmüştü

"ŞU AN GÖRÜLEN BİR KALICI HASAR YOK"

Şu anda bebeğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altında olduğunu sözlerine ekleyen Demir, "Gerek ben gerek diğer çocuk doktoru olsun tüm sağlık ekibi bebeği takip ediyor. İlk geldiği ana göre şu anki durumu çok daha iyi. İlk geldiğinde bilinç durumu iyi değildi. Hareketlerinde azalma vardı. Sonuçta bu tür kanamalar her an artıp beyine daha fazla zarar verebilirdi. Ancak çok şükür daha iyiye gitti. Kendini toparladı. Şu an her şey çok iyiye gidiyor. Şu an için görülen bir kalıcı hasar yok. Bazen bu travmanın etkisi aylar sonra da kendisini gösterebiliyor. Ama bebek her zaman takibimiz altında olacak" diye konuştu.





