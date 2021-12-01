Gaziantep bebek yaşıyor mu? Babası Yunus Göç tarafından şiddet gören Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?

"Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."