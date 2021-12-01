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Gaziantep bebek yaşıyor mu? Babası Yunus Göç tarafından şiddet gören Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Gaziantep bebek yaşıyor mu? Babası Yunus Göç tarafından şiddet gören Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Gaziantep'te babası tarafından darbedilen Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Ağladığı gerekçesiyle bir aylık bebeğini darbeden cani baba Yunus Göç'ün sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi. Beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan Cihan bebeğin sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Gaziantep bebek yaşıyor mu? Babası Yunus Göç tarafından şiddet gören Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

Gaziantep'te babasından şiddet gören bebek yaşıyor mu? Gaziantep'te çekildiği öğrenilen görüntülerde, bir babanın bebeğini darbettiği görüldü. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu gelişmelerin ardından gözaltına alınan Yunus Göç isimli şahıs, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Peki, Gaziantep bebek yaşıyor mu? Babası Yunus Göç tarafından şiddet gören Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

GAZİANTEP'TE BABASINDAN ŞİDDET GÖREN CİHAN BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Cihan bebek yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilen Cihan bebeğin tedavisi sürüyor.

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, Cihan bebeğin sağlık durumu hakkındaşöyle konuştu:

"Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."

BEBEK VE ANNE İÇİN TEDBİR KARARI ALINACAK

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur bebek ve anne için tedbir kararlarının alınacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir aylık bebeğin darbedilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci adli görüşme odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."

GAZİANTEP'TE BEBEĞİNİ DARBEDEN BABA TUTUKLANDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında kentte çekildiği anlaşılan, bir babanın bebeğini darbettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darbettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bebeğe baba şiddeti kamerada! BEBEĞE BABA ŞİDDETİ KAMERADA!

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