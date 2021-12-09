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Cihan bebeğin darp olayında yeni gelişme! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı: Baba Yunus Göç...

Gaziantep'te 2 aylık bebek Cihan Göç'ü feci şekilde darp eden baba Yunus Göç, Türkiye'nin kanını dondurdu. Minik bebek tedavi altına alınırken, cani baba cezaevinin yolunu yuttu. Günlerce konuşulan olay hakkında korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 12:31
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Cihan bebeğin darp olayında yeni gelişme! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı: Baba Yunus Göç...

Gaziantep'te yaşayan 2 aylık Cihan bebek minik yaşta şiddetle karşılaştı. Cani babası ise tutuklandı. Türkiye'nin konuştuğu olayda korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı...

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Cihan bebeğin darp olayında yeni gelişme! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı: Baba Yunus Göç...

Kahvelipınar Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Yunus Göç, 29 Kasım günü evde, ağladığı için 2 aylık bebekleri Cihan'ı dövdü.
Şiddet sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

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Cihan bebeğin darp olayında yeni gelişme! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı: Baba Yunus Göç...

Hastaneye kaldırılan minik Cihan, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi, devlet korumasına alındı.

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Cihan bebeğin darp olayında yeni gelişme! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı: Baba Yunus Göç...

Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Cihan bebeğin darp olayında yeni gelişme! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı: Baba Yunus Göç...

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Göç hakkında 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, altsoya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı.