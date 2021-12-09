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Cihan bebeğin darp olayında yeni gelişme! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı: Baba Yunus Göç...
Gaziantep'te 2 aylık bebek Cihan Göç'ü feci şekilde darp eden baba Yunus Göç, Türkiye'nin kanını dondurdu. Minik bebek tedavi altına alınırken, cani baba cezaevinin yolunu yuttu. Günlerce konuşulan olay hakkında korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.12.2021 12:31Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 12:31