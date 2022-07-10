İsrail eski Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'ye suikast planı böyle engellendi!
İstanbul'da İsraillilere yönelik terör saldırısı veya suikast hazırlığındayken MİT ve Emniyet İstihbarat'ın ortak operasyonuyla çökertilen 8 kişilik İran menşeli Suikast Hücresi'nin dört üyesi "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklandı. Suikast Hücresi'nin ilk hedefinin; İsrail adına çok sayıda misyonda görev yapmış Diplomat ve İsrail Eski İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari olduğu ortaya çıktı.
'SUİKASTE UĞRAYACAKSINIZ'
Soruşturmanın ayrıntılarına ise SABAH ulaştı. Beyoğlu'nda, İsrailliler'in konakladığı otele yerleşen İranlı suikast hücresi üyelerinin, Sfari'yi kaçırıp infaz etmeyi planladıkları, ardından da İsrail uyruklu turistlere yönelik saldırı planladıkları deşifre oldu. Konaklamak için Taksim'de bulunan otele gelen İsrailli heyetin, bir seyahat sitesi üzerinden "Team Chinesee" (Çin Takımı) adıyla rezervasyon yaptırdıkları belirlendi. Edinilen bilgilere göre, otelde kayıt işlemi yapıldığı sırada Ofek S. isimli İsrail vatandaşı, yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendilerine yönelik İranlılar tarafından suikast yapılacağı bilgisinin geldiğini söyleyerek ağlamaya başladı.
LAZERLİ, SUSTURUCULU SİLAHLAR...
Durumun otel yetkilileriyle paylaşılması üzerine İsrailli kafile sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra otele minisbüsle gelen kişiler, İsrailli kafileyle görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından sakinleşen grup, rezervasyon yaptırdıkları odalarında istirahate çekildi.
MİT, suikast planlayan İranlı casusları takip altına aldı. Beyoğlu'nda bulunan otelde konaklayan İsrail uyruklu turistlerin yerleri, "Suikast Hücresi" üyelerine hissettirilmeden değiştirildi. İsrail uyruklu turist kafilesi ve eski başkonsolos Yosef Levi Sfari ülkelerine gönderildi. Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyonda üç tabanca, 3 susturucu ve iki lazer silahı da ele geçirildi.
İKİ GRUP LOBİDE KARŞILAŞTI
Soruşturma kapsamında ifade veren bir otel görevlisi, İsrailli grubun lobide bekledikleri sırada İranlı bir kaç kişinin otele geldiklerini görünce tedirgin olduklarını anlattı. Otel görevlisinin ifadesinde, ağlayan Ofek S.'yi, "Burası Türkiye, size hiçbir şekilde zarar gelmez" diyerek sakinleştirdiği belirtildi.
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