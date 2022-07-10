İsrail eski Başkonsolosu Yosef Levi Sfari’ye suikast planı böyle engellendi!









'SUİKASTE UĞRAYACAKSINIZ'

Soruşturmanın ayrıntılarına ise SABAH ulaştı. Beyoğlu'nda, İsrailliler'in konakladığı otele yerleşen İranlı suikast hücresi üyelerinin, Sfari'yi kaçırıp infaz etmeyi planladıkları, ardından da İsrail uyruklu turistlere yönelik saldırı planladıkları deşifre oldu. Konaklamak için Taksim'de bulunan otele gelen İsrailli heyetin, bir seyahat sitesi üzerinden "Team Chinesee" (Çin Takımı) adıyla rezervasyon yaptırdıkları belirlendi. Edinilen bilgilere göre, otelde kayıt işlemi yapıldığı sırada Ofek S. isimli İsrail vatandaşı, yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendilerine yönelik İranlılar tarafından suikast yapılacağı bilgisinin geldiğini söyleyerek ağlamaya başladı.