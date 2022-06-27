Yunan casusu Mohammed Amar Ampara’dan ’DEAŞ’a para gönderdim’ itirafı







TÜRKİYE'DEN KONUM PAYLAŞMIŞ

Ampara, "Bana hattı ile birlikte tuşlu küçük ve yeni bir telefon vererek benle iletişime geçecekleri zaman bu telefonu kullanmam gerektiğini söylediler. Bu esnada Kriaki telefonumu alarak kendi numarasını Kriakos erkek ismi ile kaydetti. Daha sonra ise Nicos, benim kullandığım telefonu alarak kendisini Sofia kadın ismi ile kayıt etti. Sonra buradan ayrıldım" diye konuştu.