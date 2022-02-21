SON DAKİKA! MİT’ten İranlı casusların ikinci planına darbe!

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 3'Ü FİRARDA

Bütün bunlar yaşanırken MİT'in takibinde olan İranlı hücre, Golshani'yi kaçıramadan yakalandı. MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması ile 2 İran vatandaşı ve 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı. 14 şüpheli, 9 Şubat 2022'de çıkarıldıkları mahkeme tarafından, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hücreyi İran'dan yönlendiren Seyedmehdi Hosseini, Shahab Hosseini, Ali Ghahramanıhajıabad ise yakalanamadı. Üç İranlı hakkında arama kararı çıkartıldı.