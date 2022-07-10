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Bekçi’nin dikkati mahalleyi yanmaktan kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2022
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Bekçi’nin dikkati mahalleyi yanmaktan kurtardı

Son dakika haberine göre Muğla’da Menteşe İlçesinde gece saat 03.15 sıralarında çıkan işyeri yangınında kahve işletmesine ait Nargile bölümünü tamamen yandı.

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