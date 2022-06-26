MİT’in operasyonuyla yakalanan Yunan casus Muhammed Amar Ampara tutuklandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda EYP ile istihbari ilişki içerisinde olduğu, EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenen ve Türkiye sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen zanlı dün yakalandı.