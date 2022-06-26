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MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casus Muhammed Amar Ampara tutuklandı

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Giriş Tarihi: 26.06.2022 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
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MİT’in operasyonuyla yakalanan Yunan casus Muhammed Amar Ampara tutuklandı

Son dakika haberi... Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı. İş adamı gibi davranıp sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgi aktaran Ampara, tutuklandı.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda EYP ile istihbari ilişki içerisinde olduğu, EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenen ve Türkiye sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen zanlı dün yakalandı.

Hakkında hazırlanan evrakla nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ'ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenmişti.

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