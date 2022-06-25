Son dakika: MİT'ten müthiş operasyon! Yunan casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı | MİT operasyonun detayları A Haber'de
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı. Ampara, iş adamı gibi davranıp sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgi aktarmış. Yunan casusunun yakalandığı MİT operasyonun detayları A Haber'de. Canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Burada kalmayacak devamı gelecek" dedi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatına çalışan Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı deşifre etti. Yapılan uzun soluklu araştırmalar ve elde edilen bilgiler neticesinde, zanlının sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgiler derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıktı. Zanlının iş adamı gibi davranıp ticari ilişkiler adı altında Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da Yunan istihbarat birimlerine casusluk faaliyeti yaptığı tespit edildi. Casus yakalanarak iki Türk bayrağı arasında elleri kelepçelendi.
OPERASYONUN DETAYLARINA A HABER ULAŞTI
A Haber, Yunan casusun yakalandığı MİT operasyonunun detaylarına ulaştı. Önemli bilgiler A Haber canlı yayınından aktarılıyor...
YUNANİSTAN'DA NASIL YANKI BULDU?
Canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Burada kalmayacak devamı gelecek" dedi.
Tahsin yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı konuyu takip edeceklerini, nereye kadar gideceklerini görmek istediklerini söyledi." ifadelerine yer verdi.
Uluslarası İlişkiler Uzmanı Uğur Özgöker Suriyeylilere ilişkin açıklamarında "Suriyelilerin içerisinde Esad'ın adamları da var." dedi.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Can, Yunanistan'a dair değerlendirmelerinde Yunanistan'ın nankörlüğünü ifade ederken, "Türkiye size düşman değil. Sizin nufüsunuz bizi almaya yetmez. Adalar konusunu ancak masaya oturarak çözebiliriz." diyerek diyalog vurgusu yaptı.
Can, açıklamalarının devamında Ukrayna'nın bugün yaşadığı durumu ele alarak, ABD'nin Yunanistan'ın arkasında durmayacağının altını çizdi.
Siyaset Bilimci Prof. Dr. İfran Kaya Güler, "Türkiye eski Türkiye değil, kendi ajandası var. Türkiye'ye siyasi iktidarsızlık, ekonomik iktidarsızlık yaratmaya çalışıyorlar. Batı Yunanistan'ı Türkiye'yi tahrik etmesinde destekliyor. Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemiyorlar. Burada da başrollerden biri Yunanistan". dedi.
Detaylar gelecek....
TSK UNSURLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLAMIŞ
Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'deki casusluk faaliyetleriyle ilgili önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı uzun soluklu araştırmalar ve elde ettiği bilgiler neticesinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.
Yunan casusu Ampara'nın Türkiye'ye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Casusun sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıkarıldı.
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELERİ HAKKINDA DA BİLGİ VERMİŞ
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süren takip ve deşifre çalışmaları sırasında casus Ampara'nın Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi topladığı belirlendi. Zanlının Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamları ve Türkiye'deki Suriyeliler hakkında EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.
İKİ TÜRK BAYRAĞI ARASINDA ELLERİ KELEPÇELENDİ
MİT'in yaptığı izleme ve delillendirme faaliyetleri sonrasında Mohammed Amar Ampara düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanan Yunan casus, iki Türk bayrağı arasında elleri kelepçelendi.
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