Son dakika: MİT’ten müthiş operasyon! Yunan casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı | MİT operasyonun detayları A Haber’de

OPERASYONUN DETAYLARINA A HABER ULAŞTI

A Haber, Yunan casusun yakalandığı MİT operasyonunun detaylarına ulaştı. Önemli bilgiler A Haber canlı yayınından aktarılıyor...

YUNANİSTAN'DA NASIL YANKI BULDU?

Canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Burada kalmayacak devamı gelecek" dedi.

Tahsin yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı konuyu takip edeceklerini, nereye kadar gideceklerini görmek istediklerini söyledi." ifadelerine yer verdi.

Uluslarası İlişkiler Uzmanı Uğur Özgöker Suriyeylilere ilişkin açıklamarında "Suriyelilerin içerisinde Esad'ın adamları da var." dedi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Can, Yunanistan'a dair değerlendirmelerinde Yunanistan'ın nankörlüğünü ifade ederken, "Türkiye size düşman değil. Sizin nufüsunuz bizi almaya yetmez. Adalar konusunu ancak masaya oturarak çözebiliriz." diyerek diyalog vurgusu yaptı.

Can, açıklamalarının devamında Ukrayna'nın bugün yaşadığı durumu ele alarak, ABD'nin Yunanistan'ın arkasında durmayacağının altını çizdi.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. İfran Kaya Güler, "Türkiye eski Türkiye değil, kendi ajandası var. Türkiye'ye siyasi iktidarsızlık, ekonomik iktidarsızlık yaratmaya çalışıyorlar. Batı Yunanistan'ı Türkiye'yi tahrik etmesinde destekliyor. Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemiyorlar. Burada da başrollerden biri Yunanistan". dedi.

Detaylar gelecek....