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İran İsrail casusu iddiasıyla yargıladığı İsveçli akademisyeni idam edecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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İran İsrail casusu iddiasıyla yargıladığı İsveçli akademisyeni idam edecek

İran'da İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen İran-İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz edileceği bildirildi.

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