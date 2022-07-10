Kandırdı terk edilince intikam aldı! Bankacı kadını işinden etti

Sevgilisinin kendisinden adını ve evliliğini gizlediğini anlayan bankacı Jale T. (28) sevgilisinden ayrılmak istedi. Ayrılmak istemesiyle deliye dönen Mert B. (37) intikam peşine düştü. Önce 'Kredi durumumu sorgulattı ' diyerek şikâyetçi olduğu mağdur kadın işinden oldu. Kendisini aklayan genç kadın, defalarca şantaja maruz kaldı. İntikamcı sevgili istediğini başaramadı. Hakkında takipsizlik kararı verilen kadın, bu kez maruz kaldığı hakaretler nedeniyle şikâyetçi oldu.