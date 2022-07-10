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Kandırdı terk edilince intikam aldı! Bankacı kadını işinden etti

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 10.07.2022
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Kandırdı terk edilince intikam aldı! Bankacı kadını işinden etti

Kendisini bekar ve farklı bir isimle tanıtıp kadın bankacı Jale T.'yi tuzağına düşüren Mert B. gerçekler ortaya çıkınca genç kadına iftira attı. Savcılıktan yardım isteyen Jale T.'nin ihbarı sonrası Mert B. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgilisinin kendisinden adını ve evliliğini gizlediğini anlayan bankacı Jale T. (28) sevgilisinden ayrılmak istedi. Ayrılmak istemesiyle deliye dönen Mert B. (37) intikam peşine düştü. Önce 'Kredi durumumu sorgulattı ' diyerek şikâyetçi olduğu mağdur kadın işinden oldu. Kendisini aklayan genç kadın, defalarca şantaja maruz kaldı. İntikamcı sevgili istediğini başaramadı. Hakkında takipsizlik kararı verilen kadın, bu kez maruz kaldığı hakaretler nedeniyle şikâyetçi oldu.

KANDIRILAN SEVGİLİ KENDİSİNİ AKLADI

Mağdur kadın kendisine iftira atıldığını ispatlayıp, hakkında suçlamalardan aklanınca soluğu savcılıkta aldı M.B.'nin kendisini defalarca arayarak hakaret ve tehditler savurduğunu, iftiralarına maruz kaldığını ifade etti.

Genç kadının şikayeti sonrası Mert B., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ikilinin aralarındaki güven ilişkisine dayalı bir dönem birliktelik yaşadıkları, Mert B.'nin genç kadına 'Bekârım' diyerek yanlış isimle tanıttığı tespit edildi.

İFTİRAYLA YETİNMEDİ HAKARETLER SAVURDU

Evli olduğunu öğrenen sevgilisinden ayrılan genç kadının yaşadığı buhranla ne yapacağını bilemezken pişkin adamın bir de, 'Kredi durumumu sorgulattı ' iddiasıyla baş başa kaldığı tespit edildi.

İntikam hırsıyla yanan genç adamın terk edilmeye dayanamayarak mağdur kadını defalarca kez arayıp sinkaflı küfürler ettiği ve şantajda bulunarak hakaretler savurduğu belirtildi.

MAHKEMEDE HESAP VERECEK

Savcılık yapılan soruşturma sonunda Mert B., hakkında "İftira", 'Hakaret' ve 'Huzur ve Sükunu Bozmak' suçundan dava açtı. İddianamede Mert B.'nin genç kadına yönelik işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması gerektiği anlatıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen Mert B., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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