Son dakika: Kezban teyze Emine Erdoğan’la buluşmasını anlattı: Çevreye, hayvanlara karşı çok duyarlı

ATIKLAR SAYESİNDE EMEKLİ OLDUM



Ben 15 yıl boyunca çöplerden karton toplayarak geçimimi sağladım. Emine Hanımın öncülük ettiği sıfır atık projesi kapsamında belediye çalışanları tarafından artık bu işi belediyenin yapacağını öğrendim, çöp toplayamayacağım için korktum. Çalışmam ve emekli olmam gerekiyordu, bunu dile getirdim.



Sağ olsun Belediye Başkanımız Süleyman Acar durumdan haberdar olunca bana yardım eli uzattı. Beni belediye bünyesinde işe aldı. 2 yıl boyunca belediyenin hamam kadrosunda çalıştım. Emeklilik için bir miktar borcum vardı sağ olsunlar büyük çoğunluğunu yine onlar ödedi. Emekli oldum, artık evdeyim. Atıklar sayesinde ve tırnaklarımla kazıya kazıya bu duruma geldim ve emekli oldum.