Son dakika: Kezban teyze Emine Erdoğan’la buluşmasını anlattı: Çevreye, hayvanlara karşı çok duyarlı
Son dakika haberi... Sıfır atıkta pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'ın atık öncüsü 68 yaşındaki Kezban Aydın, evinin geçimini sağlamak için 15 yıl boyunca çöplerdeki kartonları toplarken, sıfır atık projesi kahsamında belediyede işe alındı. 2 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Aydın, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme toplantısında bulunmak üzere Kızılcahamam'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Kızılcahamam'ın sıfır atık simgesi Kezban Aydın, Emine Erdoğan'a, "Kartonlarımı elimden aldınız diye korkmuştum ama sayenizde hem iş sahibi hem emekli oldum" diyerek teşekkür etti.
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında belediyeler atıkları ayrıştırmak için devreye girdi. Karton toplayarak hayatını idame ettiren Aydın, proje ile işsiz kalmaktan korktu. Ancak Kezban Aydın, teyze sıfır atık projesi kapsamında işe alındı. Kızılcahamam'da bir araya geldikleri Emine Erdoğan ile sohbet edip çay içtiklerini belirten Kezban Aydın, o anları ve hayat hikayesini paylaştı:
ENGELLİ KIZIMA BAKMAK İÇİN ÇÖP TOPLADIM
Oğlumu beyin kanaması yüzünden kaybettim. 38 yaşındaki engelli kızım ve onun çocuğuna bakmak için dişimi tırnağıma kattım. Ev temizliklerine giderdim. Engelli kızım için yıllarca çöplerden atık topladım. Günde 12 saat çöplerden atık kartonlar toplayıp satıyordum. Kızımın kulakları duymuyor, bir gözü görmüyor, konuşamıyor.
Aynı zamanda guatr kanseri hastası. Kızım bir evlilik yapıp boşanmıştı. Onun da 14 yaşında bir kızı var. İleride eşimle birlikte bu dünyadan göçüp gittiğimde gözümüz arkada kalmasın diye kredi ile bir ev almıştık.
ATIKLAR SAYESİNDE EMEKLİ OLDUM
Ben 15 yıl boyunca çöplerden karton toplayarak geçimimi sağladım. Emine Hanımın öncülük ettiği sıfır atık projesi kapsamında belediye çalışanları tarafından artık bu işi belediyenin yapacağını öğrendim, çöp toplayamayacağım için korktum. Çalışmam ve emekli olmam gerekiyordu, bunu dile getirdim.
Sağ olsun Belediye Başkanımız Süleyman Acar durumdan haberdar olunca bana yardım eli uzattı. Beni belediye bünyesinde işe aldı. 2 yıl boyunca belediyenin hamam kadrosunda çalıştım. Emeklilik için bir miktar borcum vardı sağ olsunlar büyük çoğunluğunu yine onlar ödedi. Emekli oldum, artık evdeyim. Atıklar sayesinde ve tırnaklarımla kazıya kazıya bu duruma geldim ve emekli oldum.
"KARTONLARIMI ELİMDEN ALDIN AMA EMEKLİ OLDUM"
Emine Hanım'a da çöplerde gezdiğimi, yaşadığım sıkıntıları ve belediyedeki iş sayesinde emekli olabildiğimi anlattım. Emine Hanım'a 'Kartonlarımı elimden aldın, işsiz kaldım diye korktum ama sayende emekli oldum' dedim. Güldü. Birlikte çay içtik, kucaklaştık. Çok samimi ve güler yüzlüydü.
GELSİNLER GÖZLEME HÖŞMERİM YAPARIM
Emine Hanım'ı Cumhurbaşkanımız ile birlikte evime davet ettim. Emine Hanım 'Gözleme de yapar mısın?' dedi. Ben de 'Tabii yaparım' dedim. Gelsinler, onlara höşmerim ve gözleme yapacağım. Emine Hanım'a beni baba ile (Cumhurbaşkanımız) görüştürmesini rica ettim. Emine Hanım 'Ben aratırım' dedi. Çok mutlu oldum. Allah onlardan razı olsun sayelerinde emekli oldum, evimi aldım. Allah devletimize zeval vermesin.
SIFIR ATIK PROJESİNİ ÖNEMSİYORUM
Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesini çok önemsiyorum ve beğeniyorum. Ben yıllarca bu iş sayesinde ekmek parası kazandım, evladıma baktım. Erdoğan baba sayesinde emekli oldum. Emine Hanım çevreye, doğaya, hayvanlara ve insanlara karşı çok duyarlı, hassas. Doğayı kirletmemek adına sıfır atık projesine herkesin dikkat etmesi gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor
- LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
- Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi
- Son dakika: Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı: "Mansur Yavaş nerede acaba?"
- Son dakika: İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil
- Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- 8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?
- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor
- Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!
- Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER