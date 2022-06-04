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Emine Erdoğan'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Emine Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tabiat sevgisiyle dönüşen her yaşamın, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizde önemli bir çözüm merkezi haline geleceğini belirterek, "Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, yeryüzünün yaralarını sarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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