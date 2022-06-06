06 Haziran 2022, Pazartesi
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Emine Erdoğan 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’ne gençlerle birlikte katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Emine Erdoğan 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’ne gençlerle birlikte katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’ne gençlerle birlikte katıldı. Emine Erdoğan, "Gençlerin ve çocukların çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe geleceğe dair ümidim daha da arttı. ‘Sıfır Atık’ hizmetini de onlar devam ettirecek." dedi.

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